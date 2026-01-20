Marco Pecorella entra in Forza Italia di Ladispoli

Riceviamo e pubblichiamo
Continuano a crescere le adesioni a Forza Italia di Ladispoli. In questi giorni è entrato nel movimento azzurro Marco Pecorella, persona di grande esperienza, con un percorso professionale ed umano di valore, maturato nel corso di anni di impegno ed attenzione per il bene comune.
“Le sue competenze – afferma il segretario politico Fabio Capuani – unite a qualità umane, rappresentano un contributo importante per il progetto politico di Forza Italia. Il suo ingresso conferma la volontà del partito di continuare a crescere accogliendo persone credibili, motivate, desiderose di migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini, condividendo valori e spirito di servizio”.
Forza Italia Ladispoli