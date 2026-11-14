Dopo 38 anni di presenza costante sul territorio, lancia un appello alle istituzioni dopo aver dovuto lasciare i locali di via Valdambrini su disposizione della ASL Roma 4

L’Avis di Santa Marinella è rimasta senza una sede per donare il sangue –

Il Presidente Avis di Santa Marinella, Sandra Viero, ha diffuso in queste ore un comunicato stampa sulla grave situazione che l’importante associazione di volontariato sta vivendo in città, dopo le disposizioni della ASL Roma 4.

“L’Avis di Santa Marinella, dopo 38 anni di presenza costante sul territorio, lancia un appello alle istituzioni dopo aver dovuto lasciare i locali di via Valdambrini su disposizione della ASL Roma 4.

Le prossime donazioni di novembre e dicembre saranno garantite soltanto grazie a soluzioni provvisorie e al supporto di un’autoemoteca.

Ci sono servizi che non fanno rumore, che non occupano quotidianamente le pagine dei giornali e che raramente diventano argomento del confronto politico, ma che rappresentano un presidio insostituibile di solidarietà, responsabilità civile e tutela della vita umana.

La donazione del sangue è uno di questi e oggi, a Santa Marinella, rischia di essere seriamente compromessa non per mancanza di volontari o di generosità, ma per l’assenza di locali adeguati nei quali poter continuare a svolgere regolarmente la nostra attività.

La disposizione della ASL Roma 4

A seguito di una disposizione della Direzione della ASL Roma 4, la nostra Associazione ha dovuto lasciare i locali di via Valdambrini, che per lungo tempo hanno rappresentato il punto di riferimento per le giornate di raccolta del sangue e per tutti quei cittadini che, con discrezione e straordinario senso civico, hanno scelto di mettere una parte di sé a disposizione della salute e della vita degli altri.

Una decisione della quale abbiamo dovuto prendere atto, ma che ci lascia profondamente amareggiati, soprattutto perché al rilascio dei locali non ha fatto seguito, almeno fino a questo momento, l’individuazione di una soluzione stabile e adeguata alle necessità del servizio.

Oggi la situazione è critica e non abbiamo alcuna intenzione di nasconderlo.

Le prossime giornate di donazione, già previste per i mesi di novembre e dicembre, potranno svolgersi soltanto ricorrendo a sistemazioni provvisorie e al prezioso supporto di un’autoemoteca, un mezzo attrezzato per consentire la raccolta del sangue anche in assenza di una sede fissa.

Una situazione precaria

Faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità affinché nessuna occasione di donazione vada perduta, perché conosciamo bene il valore di ogni singola sacca di sangue e sappiamo che dietro quel gesto volontario può esserci la possibilità concreta di salvare una vita. Ma non possiamo accettare che la precarietà diventi la condizione ordinaria nella quale un’associazione come la nostra, sia costretta a operare.

Non cerchiamo privilegi, non chiediamo trattamenti di favore e, soprattutto, non intendiamo alimentare polemiche sterili con le istituzioni sanitarie.

Chiediamo però che venga riconosciuta, anche attraverso decisioni concrete, l’importanza di un’attività che integra e sostiene quotidianamente il sistema sanitario pubblico, mettendo a disposizione una risorsa che nessuna tecnologia e nessuna organizzazione amministrativa possono produrre artificialmente, perché il sangue può arrivare soltanto dalla generosità di un altro essere umano.

Ci aspettiamo una maggiore attenzione da parte della politica, a ogni livello istituzionale, fino alle autorità sanitarie e regionali.

La soluzione provvisoria offerta dal Comune di Santa Marinella

L’Amministrazione comunale, in un incontro avuto con il Sindaco, ci ha messo a disposizione il giardino antistante la Sala Consigliare per il posizionamento dell’autoemoteca e la Sala Consigliare stessa.

Non per ricevere attestati di solidarietà o parole di circostanza, ma è molto complicato individuare rapidamente locali idonei, accessibili e stabili nei quali garantire la continuità delle donazioni in condizioni adeguate.

La salute pubblica non può essere considerata una questione da affrontare soltanto nelle emergenze e il volontariato non può essere lasciato a risolvere da solo problemi organizzativi e logistici che richiedono una responsabilità condivisa.

Un messaggio ai donatori

Ai nostri donatori vogliamo rivolgere un messaggio di gratitudine e di fiducia. Continueremo a fare la nostra parte, con la determinazione che ha sempre contraddistinto l’Avis di Santa Marinella, senza rinunciare a una sola occasione utile per raccogliere sangue e aiutare chi ne ha bisogno.

Non lasciamo che un servizio essenziale per la collettività debba sopravvivere grazie alla buona volontà e all’improvvisazione.

Perché quando un volontario tende il braccio per donare il proprio sangue non chiede nulla in cambio, ma la comunità, attraverso chi ha la responsabilità di amministrarla, ha almeno il dovere di metterlo nelle condizioni di poterlo fare.

Ricordiamo le prossime date di raccolta del sangue:

sabato 21 novembre, presso il parcheggio del Campo Sportivo antistante il bar/ristorante “TIPICO”;

sabato 19 e domenica 20 dicembre, con posizionamento del mezzo ancora da decidere.

Grazie a tutti coloro che si interessano delle nostre problematiche”, conclude il comunicato.