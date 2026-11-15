L’Araujia sericifera può soffocare la vegetazione e intrappolare gli insetti nei suoi fiori. Corrado Battisti spiega come potrebbe aver raggiunto l’area protetta: semi trasportati dal vento o dagli uccelli, forse da un giardino

di Giovanni Zucconi

Torre Flavia, trovata nella palude la “pianta crudele”, un rampicante invasivo Sudamericano. Cresce avvolgendo le altre piante, può ricoprirle fino a sottrarre loro la luce e intrappola nei suoi fiori insetti che talvolta non riescono più a liberarsi. È l’Araujia sericifera, conosciuta anche come “pianta crudele”. Un nome che è tutto un programma. Ne stiamo parlando perché, qualche giorno fa, la ricercatrice in biologia ambientale, Asia Iacopino, ne ha trovato un esemplare nella Palude di Torre Flavia.

Si tratta di una pianta rampicante originaria del Sud America, introdotta in Europa nell’Ottocento per usi ornamentali e tessili. E che, fuori dal suo ambiente di origine, può diventare invasivo e ostacolare la vegetazione spontanea. È questa capacità a rendere il ritrovamento meritevole di attenzione. Un solo esemplare non dimostra che nella palude sia in corso un’infestazione, ma la presenza di una specie con queste caratteristiche pone il tema della sua possibile diffusione in un ambiente prezioso per la biodiversità del nostro territorio.

Come è arrivata a Torre Flavia? Non necessariamente qualcuno l’ha piantata. Corrado Battisti, Responsabile del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, indica come possibile spiegazione la dispersione dei semi attraverso il vento o gli uccelli. Il punto di partenza potrebbe essere stato un giardino nel quale l’Araujia veniva coltivata come pianta ornamentale.