La Polizia di Stato di Civitavecchia ha trovato lo stupefacente durante una perquisizione nell’abitazione. Per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari

Cerveteri, cento dosi di cocaina in casa. Arrestata una donna di 45 anni

Almeno cento dosi di cocaina nell’appartamento. È quanto hanno trovato gli agenti della Polizia di Stato di Civitavecchia durante una perquisizione a Cerveteri, conclusa con l’arresto di una donna di 45 anni residente in città. Il controllo era iniziato con il ritrovamento di una piccola quantità di stupefacenti in suo possesso. Gli agenti hanno quindi esteso gli accertamenti all’abitazione, dove hanno rinvenuto le dosi di cocaina. La donna è stata accompagnata in commissariato, a disposizione dell’autorità giudiziaria, e successivamente posta agli arresti domiciliari.

Cerveteri, cento dosi di cocaina in casa. Arrestata una donna di 45 anni

L’intervento arriva a pochi giorni da un’altra operazione antidroga condotta a Cerveteri dallo stesso commissariato. In quel caso, i poliziotti avevano arrestato un personal trainer di 51 anni dopo aver trovato nella sua abitazione quasi mezzo chilo di cocaina e circa settecento tra flaconi e compresse di anabolizzanti. Anche per lui erano stati disposti i domiciliari. Si tratta di due episodi per i quali non risultano accertati collegamenti. Le responsabilità delle persone coinvolte dovranno essere valutate nel corso dei rispettivi procedimenti.