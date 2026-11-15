A Recco Niccolò conferma il titolo Under 14, mentre il fratello minore conquista il secondo posto al debutto nella specialità. L’emozione di mamma Roberta Mariani e la gioia del team SUPFIT

Cerveteri, due fratelli sul podio. Niccolò Bonsignore campione italiano di SUP Wave, argento per Daniel. Niccolò conferma il titolo italiano. Daniel, il fratello minore, esordisce nel SUP Wave e conquista subito l’argento. Arriva da Recco una doppia soddisfazione per lo sport di Cerveteri, con i fratelli Bonsignore protagonisti della gara che assegna i titoli nazionali di categoria. A raccontare il risultato è la loro mamma, Roberta Mariani, che in un post affida alle parole l’emozione di vederli gareggiare insieme: “Due fratelli, due medaglie, un’unica grande passione: le onde!”.

Per Niccolò è la conferma del titolo italiano Under 14 già conquistato nel 2025 a Fregene. Il giovane atleta si presentava dunque all’appuntamento ligure da campione in carica. Accanto alla conferma di Niccolò arriva la sorpresa di Daniel, anche lui iscritto nella categoria Under 14 maschile. Il fratello minore conquista una medaglia d’argento che Roberta accoglie con particolare entusiasmo, descrivendolo attraverso “il suo stile unico, la sua spontaneità e quella capacità di sorprenderci che lo contraddistingue”.

Due risultati che si inseriscono nel percorso dei ragazzi dell’ASD Marina di Cerveteri, associazione con cui entrambi figurano nelle competizioni federali di SUP Race. A Recco la sfida era invece tra le onde, nella specialità SUP Wave, che si pratica con tavola e pagaia. Nel messaggio di Roberta c’è spazio anche per il team SUPFIT, che ha accompagnato la crescita dei due fratelli dentro e fuori dall’acqua e condivide oggi la soddisfazione per queste medaglie. E per i ringraziamenti alla Federazione e a Blackwave, che ha ospitato la competizione. Ma il passaggio più personale resta quello dedicato al modo diverso con cui i figli vivono la stessa passione: “Guardarli insieme tra le onde è un’emozione difficile da raccontare. Ognuno con il proprio carattere, il proprio modo di affrontare il mare, i propri tempi e la propria strada”.