Aumentano soprattutto i viaggiatori che iniziano o concludono qui la vacanza. Bene anche il settore auto. Latrofa: “La sfida adesso è trasformare questi numeri in valore per il territorio”

Civitavecchia, le crociere crescono ancora: oltre 3,1 milioni di passeggeri in nove mesi

Oltre 3,1 milioni di crocieristi in nove mesi. Civitavecchia continua a crescere e rafforza il proprio ruolo come porto dal quale iniziare o concludere una crociera. È questo il dato principale che emerge dal bilancio diffuso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, relativo al periodo gennaio-settembre 2026. Il traffico crocieristico dello scalo è aumentato del 9,8% rispetto agli stessi mesi del 2025. Ma la crescita diventa quasi doppia se si considerano i passeggeri imbarcati e sbarcati: oltre 1,67 milioni, con un incremento del 19,3%. Sono i viaggiatori che cominciano o terminano qui il proprio itinerario. È questo il significato di “home port”. L’espressione con la quale nel settore si indica un porto di partenza e di arrivo delle crociere.

Aumentano anche gli approdi delle navi da crociera, che nei primi nove mesi dell’anno sono stati 752. Un’attività che consolida il peso di Civitavecchia nel Mediterraneo e che, secondo il Presidente dell’Autorità portuale Raffaele Latrofa, deve ora produrre maggiori benefici per il territorio. Il porto cresce anche sul fronte commerciale. Le merci movimentate raggiungono circa 6,17 milioni di tonnellate, con un incremento contenuto, dello 0,9%. All’interno di questo risultato spicca però il settore auto, che segna un aumento del 40,4%. Bene anche i container e i carichi liquidi.

Allargando lo sguardo agli altri due scali del sistema, Fiumicino e Gaeta, il quadro diventa più articolato. Le merci movimentate complessivamente nei tre porti sono state 9,84 milioni di tonnellate, in lieve calo rispetto al 2025: meno 1,3%. Il buon andamento di alcuni comparti non è quindi bastato a portare in positivo il bilancio complessivo delle merci. Fiumicino mantiene una funzione essenziale per l’aeroporto Leonardo da Vinci, attraverso l’approvvigionamento dei prodotti energetici necessari al traffico aereo. Nei primi nove mesi del 2026 ha movimentato oltre 2,39 milioni di tonnellate di merci. Latrofa richiama anche la prospettiva di sviluppo del nuovo porto commerciale.

A Gaeta, invece, la novità più interessante arriva dal turismo. I crocieristi sono più che raddoppiati, passando da 1.908 a 5.044 rispetto ai primi nove mesi del 2025. Numeri ancora piccoli, se confrontati con quelli di Civitavecchia, ma coerenti con il percorso sul quale l’Autorità portuale sta investendo. L’obiettivo è valorizzare Gaeta come destinazione per le cosiddette “crociere boutique”: navi di dimensioni contenute, con un’offerta rivolta a viaggiatori interessati alla storia, alla cultura e al paesaggio. Una scelta che punta a legare maggiormente la visita alla scoperta del territorio e a costruire una crescita turistica sostenibile.

“I numeri ci dicono che il nostro sistema portuale continua a crescere nelle sue diverse vocazioni”, commenta Latrofa. Il Presidente indica nelle crociere, nell’automotive e nei container i punti di forza di Civitavecchia. Nel servizio al sistema aeroportuale la funzione strategica di Fiumicino e nel turismo legato al territorio la prospettiva di Gaeta. “La sfida adesso è trasformare questi numeri in valore: più investimenti, più servizi, più lavoro e maggiori ricadute economiche sui territori”, aggiunge. Per chi vive e lavora in queste città, è il passaggio più importante. Capire quanto la crescita dei traffici riuscirà a tradursi in opportunità concrete per le imprese e per chi cerca un’occupazione. È anche da questo che si misurerà il valore dei risultati annunciati.