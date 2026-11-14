La storia emozionante di una Morgan Plus 4 del 1993, acquistata dal padre come sorpresa per l’anniversario di matrimonio e diventata, nel tempo, il simbolo di un legame indissolubile. Oggi Francesco condivide quella stessa passione con il figlio Giorgio, custodendo ricordi, emozioni e il sogno di un uomo che non ha mai smesso di sorprendere.

Volanti Storici Ladispoli, Francesco Ban Schlesinger racconta la sua “Lady Morgan”: un’eredità d’amore che attraversa tre generazioni –

LADISPOLI – Ci sono automobili che non sono soltanto un insieme di motore, carrozzeria e quattro ruote. Sono scrigni di ricordi, custodi silenziose di emozioni, testimoni di storie familiari che attraversano il tempo e continuano a vivere anche quando le persone che le hanno rese speciali non ci sono più.

È proprio una di queste storie, intensa e profondamente umana, quella raccontata da Francesco Ban Schlesinger, membro dell’associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, che attraverso la sua splendida Morgan Plus 4 del 1993, affettuosamente chiamata Lady Morgan, custodisce e tramanda il ricordo del padre.

Una vettura dal fascino intramontabile, caratterizzata dall’elegante colorazione Royal Ivory, dalle linee sinuose e dall’inconfondibile stile delle spider inglesi. Ma dietro quella carrozzeria color avorio si nasconde molto più della passione per le automobili storiche: c’è una storia di amore, perdita, memoria e continuità tra generazioni.

Una sorpresa indimenticabile e il sogno di un padre

Tutto comincia nel dicembre del 2000, quando il padre di Francesco decide di realizzare un sogno che custodiva fin dall’infanzia.

La Morgan, immatricolata nel 1993 e con appena 3.000 chilometri percorsi, era stata notata quasi per caso nella vetrina di un concessionario, all’uscita dal Ministero. Un incontro che quell’uomo, dal carattere istrionico e teatrale, amante delle sorprese e dei colpi di scena, interpretò immediatamente come un segno del destino.

Non ci pensò due volte: la acquistò e si presentò sotto casa proprio nel giorno del suo anniversario di matrimonio.

La moglie, incredula, pensò inizialmente a uno scherzo o a un’automobile presa a noleggio. Ma quella Morgan era davvero loro.

E anche la targa diventò occasione per una delle sue battute più caratteristiche: essendo targata NA, Napoli, amava raccontare che significasse Nazareth, perché quella macchina era stata un regalo di Gesù Bambino.

Un episodio che restituisce il ritratto di un uomo capace di trasformare anche un acquisto importante in un momento di gioia, ironia e meraviglia.

Il primo viaggio al volante, nel giorno più difficile

Per Francesco, Lady Morgan è stata fin dall’inizio la compagna di tanti momenti condivisi con il padre: raduni automobilistici, passeggiate domenicali, conversazioni leggere e riflessioni profonde sulla vita.

Ricordi che oggi assumono un significato ancora più prezioso.

Il destino, però, ha interrotto troppo presto quella storia. Il padre è scomparso improvvisamente a soli 60 anni, lasciando un vuoto immenso e tanti sogni ancora da vivere.

Francesco racconta un particolare particolarmente toccante: fino a quel momento non aveva mai avuto il coraggio di guidare la Morgan, mentre il padre non si era mai sentito abbastanza sicuro da affidargliela.

Il suo primo viaggio al volante sarebbe arrivato proprio nel giorno più doloroso.

«Quando se ne andò lo accompagnai in chiesa per il suo ultimo viaggio scortando la sua salma e guidando per la prima volta la Morgan», ricorda Francesco.

Un gesto dal valore simbolico straordinario. Quell’automobile, che fino ad allora aveva rappresentato il sogno e la libertà del padre, diventava improvvisamente il mezzo attraverso il quale accompagnarlo nell’ultimo saluto.

Da quel momento, Lady Morgan non sarebbe più stata soltanto un’auto.

Lady Morgan, un testamento di emozioni

Da circa 17 anni Francesco custodisce questa preziosa eredità nel proprio garage, prendendosene cura con la stessa dedizione che si riserva a qualcosa di insostituibile.

Ogni volta che solleva la serranda, l’emozione si rinnova.

I fari rotondi, le cromature, il profilo elegante e il fascino senza tempo della spider britannica riportano alla mente immagini, parole e sensazioni che non hanno mai smesso di accompagnarlo.

«Lady Morgan non è solo una macchina d’epoca iconica e fuori dal tempo, è un testamento di emozioni, ricordi e sofferenza», racconta.

E aggiunge una riflessione che racchiude il significato più profondo di questo legame:

«Lady Morgan è la mano tesa di mio padre ad indicarmi la strada proprio dove l’ha interrotta il suo destino beffardo».

Parole che trasformano la storia di un’automobile in una testimonianza di amore filiale, capace di superare il dolore della perdita e di mantenere vivo un rapporto che continua a esistere attraverso i ricordi.

Da padre a figlio, una passione che continua a vivere

Oggi, accanto a Francesco, su quella stessa Morgan, c’è un nuovo piccolo protagonista: suo figlio Giorgio.

È proprio attraverso gli occhi del bambino che questa storia trova un nuovo significato.

Giorgio accompagna il padre nelle uscite, osserva incuriosito ogni dettaglio della vettura, fa domande e si lascia conquistare da quell’automobile così diversa da quelle moderne.

Francesco, guardandolo, rivede sé stesso quando era bambino, seduto accanto al proprio padre.

È come se il tempo, per un istante, si fermasse e tre generazioni riuscissero a ritrovarsi idealmente nello stesso abitacolo.

La Morgan diventa così un ponte tra passato, presente e futuro. Un’eredità che non si misura nel valore economico di un’automobile, ma nella capacità di trasmettere sentimenti, ricordi e valori familiari.

«E oggi che mio figlio Giorgio mi segue ad ogni uscita, nel guardare lo stupore nei suoi occhi e le sue mille domande rivedo me e mio padre e forse…..tutto ha un senso anche la mancanza», confida Francesco.

Volanti Storici Ladispoli, quando le automobili raccontano la vita

La testimonianza di Francesco Ban Schlesinger si inserisce nel patrimonio di esperienze e racconti che caratterizza l’associazione Volanti Storici Ladispoli, guidata da Pasquale Carbone e Fabio Ricca.

Una realtà nella quale la passione per il motorismo storico diventa anche occasione di incontro, condivisione e valorizzazione della memoria.

Perché dietro ogni automobile d’epoca può nascondersi una storia personale, un ricordo di famiglia, un sacrificio, un sogno realizzato o un legame che continua a vivere nel tempo.

E la storia di Lady Morgan ne rappresenta una testimonianza particolarmente significativa.

Non è soltanto il racconto di una splendida vettura inglese del 1993, ma quello di un padre che ha saputo insegnare al figlio il valore dei sogni, di un figlio che continua a custodirne la memoria e di un bambino che, oggi, sta imparando ad amare quella stessa automobile.

Francesco conclude il suo racconto con un’immagine semplice e straordinariamente evocativa:

«Giro la chiave, qualche incertezza, i giri che salgono e torno l’eterno bambino che non deve mai smettere di sognare. Mio figlio Giorgio allaccia la cintura e il suo sguardo già la dice lunga su quanto oggi Lady Morgan ci farà stare bene».

Poi una citazione, quasi un invito a riconoscere e custodire i momenti più belli della vita:

«Quando siete felici, fateci caso».

Perché, in fondo, Lady Morgan non trasporta soltanto Francesco e Giorgio lungo le strade. Porta con sé anche il ricordo di un nonno, il sorriso di un padre e quella straordinaria capacità che hanno certe passioni di trasformarsi in amore senza tempo.

E forse, ogni volta che il motore torna a rombare, su quella Morgan color avorio continuano idealmente a viaggiare tre generazioni.