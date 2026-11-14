Utilizzare le risorse oggi destinate al guadagno del gestore privato per ridurre la Tari o migliorare i servizi. Uno studio dovrà verificare la convenienza dell’operazione in vista della scadenza dell’appalto nel 2028.

di Giovanni Zucconi

Cerveteri, la proposta di Elena Gubetti: rifiuti e pulizia della città a Multiservizi

Affidare a Multiservizi la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade, con l’obiettivo di utilizzare le risorse oggi destinate al guadagno del gestore privato per alleggerire la Tari, o per migliorare i servizi. È la proposta che la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti presenta in questa intervista. Un’ipotesi da approfondire attraverso uno studio di fattibilità, che dovrà chiarire quali investimenti servirebbero, e se l’operazione sarebbe conveniente per il Comune.

Nell’intervista che segue, Elena Gubetti rivendica il percorso compiuto dalla città, ma riconosce anche gli aspetti sui quali occorre intervenire: lo spazzamento delle strade, la pulizia dei marciapiedi e la rimozione dei rifiuti abbandonati. Proprio su questi servizi, e su un migliore coordinamento con la manutenzione del verde, si concentra la sua proposta. L’attuale appalto con la Rieco scadrà nel 2028, oltre la conclusione di questo mandato. E così il progetto apre inevitabilmente anche una riflessione sul futuro politico della Sindaca. Gubetti ribadisce il dovere di continuare a programmare per la città ed esprime l’auspicio di poter portare a compimento il lavoro avviato.

Nel suo recente comunicato, Pascucci ha confrontato i risultati della raccolta differenziata di Ladispoli e Cerveteri. Che cosa emerge, secondo lei, da questo confronto?

“Che Cerveteri, pur partendo da una situazione più arretrata, ha seguito un percorso di crescita che è proseguito negli anni. Nel 2016, quando sono diventata Assessora all’Ambiente, eravamo al 12,17% di raccolta differenziata, mentre Ladispoli era già intorno al 65%. Nel 2024 noi siamo arrivati al 78,45%. Ladispoli, invece, si trova intorno al 69%, dopo aver raggiunto negli anni precedenti percentuali più alte. Il comunicato nasce proprio da un’analisi che avevamo fatto insieme sui dati pubblicati da Ispra. Quei numeri raccontano il lavoro fatto a Cerveteri. Prima per introdurre la raccolta porta a porta su tutto il territorio, poi per migliorarne progressivamente i risultati. Un percorso che ci ha permesso di recuperare il ritardo iniziale e di continuare a migliorare”.

Come siete riusciti a ottenere questi risultati? Quali sono stati i passaggi decisivi?

“Il primo è stato l’avvio del porta a porta, con la rimozione dei cassonetti stradali. Tra il 2016 e il 2018 siamo passati dal 12% al 64% di raccolta differenziata. Il secondo è stato l’introduzione della tariffazione puntuale: alla fine del 2020 eravamo intorno al 70% e nel 2021 abbiamo raggiunto il 76%. Da allora la crescita è proseguita, anche se migliorare ulteriormente diventa più difficile quando si raggiungono queste percentuali.

Come si ottengono questi risultati? Hanno richiesto un lavoro continuo. Insieme agli uffici abbiamo progettato il servizio, fissato gli obiettivi e lavorato per raggiungerli. Voglio ringraziare anche l’attuale assessore Alessandro Gnazi, che oggi segue questa delega, per il lavoro che sta portando avanti.

Ma è fondamentale anche il contributo dei cittadini: la raccolta differenziata funziona grazie all’impegno quotidiano di ciascuno. Per questo abbiamo accompagnato i cambiamenti con campagne di sensibilizzazione e attività nelle scuole. Tutto questo in un territorio che presenta, lo sappiamo tutti, una sua complessità. Cerveteri è molto estesa e, con l’arrivo dei villeggianti, durante l’anno cambiano anche il numero e le abitudini delle persone che utilizzano il servizio. Sono aspetti che rendono più impegnativa l’organizzazione della raccolta”.

Ha detto che, raggiunte queste percentuali, è più difficile ottenere risultati migliori. Quanto margine c’è ancora per migliorare la raccolta differenziata?

“C’è ancora margine. Siamo stati premiati due volte come Comune riciclone, ma non bisogna guardare soltanto alla percentuale di differenziata. Conta anche quanto indifferenziato produce ogni abitante: noi siamo a 87 chili pro capite all’anno. Dobbiamo lavorare per ridurre questa quantità, modificando i comportamenti anche a partire dagli acquisti. Differenziare è importante, ma dobbiamo anche produrre meno rifiuti non riciclabili”.

Le percentuali che ci ha detto raccontano i buoni risultati della raccolta differenziata. Ma guardando invece alla pulizia e al decoro della città, che cosa funziona e dove occorre intervenire?

“Il porta a porta e l’isola ecologica, dove si conferiscono i rifiuti che non vengono raccolti a domicilio, funzionano bene. Dobbiamo invece migliorare lo spazzamento delle strade, la pulizia dei marciapiedi e la rimozione dei rifiuti abbandonati. È su questi aspetti che i cittadini avvertono maggiormente le difficoltà del servizio. L’estensione del nostro territorio rende questo lavoro impegnativo. Abbiamo molti chilometri di strade e marciapiedi da pulire. A questo si aggiunge l’abitudine, ancora troppo diffusa, di abbandonare i rifiuti nelle campagne. Raccoglierli assorbe personale, mezzi e risorse. Il margine per migliorare c’è, ma occorre investire di più, mettendo a disposizione più operatori e più mezzi”.

Pascucci ha parlato anche della possibilità di affidare la raccolta dei rifiuti a una società comunale. È una strada che prenderebbe in considerazione per Cerveteri?

“Sì, credo che sia arrivato il momento di valutare questa possibilità. La mia proposta è affidare a Multiservizi, la società partecipata del Comune, l’intero servizio di igiene urbana: dalla raccolta dei rifiuti alla pulizia delle strade. Oggi quello che paghiamo all’azienda privata copre gli stipendi, i mezzi e le altre spese necessarie, ma comprende anche il guadagno dell’impresa. È normale: un’azienda privata lavora anche per ottenere un profitto.

Con Multiservizi l’obiettivo sarebbe coprire i costi e offrire un buon servizio ai cittadini. Le risorse che oggi rappresentano il guadagno del gestore potrebbero quindi essere utilizzate per abbassare la Tari oppure per avere più operatori e più mezzi a disposizione per pulire la città. Potremmo anche dividerle tra questi due obiettivi: una parte per far risparmiare le famiglie, l’altra per migliorare il servizio. È questa la possibilità che voglio approfondire”.

Ma nella pulizia della città, che cosa potrebbe cambiare concretamente?

“Le faccio un esempio: oggi può capitare di vedere un’aiuola appena tagliata e, a pochi centimetri, un ciglio stradale ancora sporco. Il cittadino giustamente si chiede perché il lavoro non sia stato completato. Succede perché del verde si occupa Multiservizi, mentre la pulizia delle strade è affidata a un’altra azienda. Noi cerchiamo di coordinare gli interventi, ma non sempre riusciamo a far seguire al taglio del verde il passaggio della spazzatrice. Con un unico gestore potremmo programmare insieme queste attività. È uno dei miglioramenti che mi aspetto: organizzare il lavoro in modo che la cura del verde e la pulizia delle strade procedano di pari passo”.

Per raccogliere i rifiuti e tenere pulita la città servono personale preparato, mezzi e attrezzature. Come potrebbe Multiservizi organizzarsi per un impegno di queste dimensioni?

“Servirebbe innanzitutto una struttura dedicata, con un direttore tecnico e persone esperte del settore. Come oggi Multiservizi ha i responsabili del verde e dell’illuminazione pubblica, dovrebbe avere chi organizza e segue il servizio di igiene urbana. Per quanto riguarda i mezzi, bisogna considerare che li stiamo già pagando attraverso il canone versato al gestore. L’attuale appalto costa 600mila euro al mese. Questa cifra copre gli stipendi, le spese del servizio, il costo dei mezzi distribuito negli anni e il guadagno dell’impresa. Anche Multiservizi potrebbe ricorrere al leasing o al noleggio. Inoltre, l’isola ecologica e il centro servizi sono già di proprietà del Comune.

Ci sarebbe poi da dotarsi dei sistemi informatici che oggi ci aiutano a controllare la raccolta. Possiamo sapere dove si trovano i camion, quale percorso hanno seguito e se sono passati in una determinata strada. A questi strumenti si aggiungono quelli per leggere i dati dei mastelli e trasmetterli. Sono una parte importante del servizio e andrebbero mantenuti anche nella nuova gestione. Non è quindi un passaggio semplice: occorre capire quali competenze acquisire, quali investimenti fare e quanto costerebbe l’intera organizzazione. Lo studio di fattibilità servirà proprio a valutare questi aspetti e a verificare la convenienza dell’operazione”.

Qual è il prossimo passo per capire se questa proposta può diventare un progetto concreto?

“Uno studio serio sulla fattibilità tecnica ed economica, da affidare all’amministratore e alla direzione della partecipata. Dobbiamo capire come organizzare il servizio, quali investimenti siano necessari e quanta convenienza ci sia per il Comune. L’appalto attuale scade nel 2028, quindi abbiamo tempo per approfondire e strutturarci. Credo che valga la pena fare questa valutazione. In questi anni Multiservizi ha migliorato la propria gestione e prodotto risultati che mi fanno pensare possa essere matura anche per questo passaggio”.

È un progetto che guarda al 2028 e quindi alla prossima Amministrazione. Lei si immagina ancora alla guida di Cerveteri per portarlo avanti?

“Intanto penso che chi fa il Sindaco non debba mai smettere di progettare e programmare cose buone per la propria città. Non posso smettere di cercare finanziamenti, partecipare ai bandi o preparare nuovi progetti solo perché non so chi amministrerà Cerveteri dopo la fine di questo mandato. Io continuo a lavorare per la città, per poter portare a compimento i tanti progetti avviati e continuo a sognare una Cerveteri migliore capace di esprimere finalmente tutte le sue potenzialità”.