Il nome del progetto è “Eroi come noi”: avrà inizio domenica 15 novembre alle ore 17:00 in Sala Ruspoli a Cerveteri

A Cerveteri un laboratorio di creazioni multimediali –

Eroi come noi: è questo il nome del laboratorio di creazione multimediale, tra storia, immagini, musiche, video e parole che avrà inizio domenica 15 novembre alle ore 17:00 in Sala Ruspoli a Cerveteri

Un’iniziativa gratuita e aperta a tutti, promossa da “Le Odissere Teatro” co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale) attraverso il bando ANCI.

Per avere maggiori informazioni, invia una e-mail a eroicomenoi@gmail.com