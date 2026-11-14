L’esposizione resterà aperta fino al 13 dicembre: la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00, presso la Sala Rossellini

Torna la Mostra dei Presepi di Ladispoli, giunta alla XXI edizione –

Ladispoli si prepara a vivere l’atmosfera delle prossime festività natalizie, rinnovando uno degli appuntamenti più rappresentativi della tradizione e dell’artigianato artistico cittadino: la XXI Mostra dei Presepi, promossa dal Comune di Ladispoli, attraverso l’Assessorato alla Cultura, e organizzata dal delegato alle Mostre Filippo Conte.

L’inaugurazione si è tenuta sabato 14 novembre 2026, alle ore 11.00, presso la Sala Rossellini, in via Duca degli Abruzzi 197.

L’esposizione resterà aperta fino al 13 dicembre, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori l’opportunità di ammirare opere che raccontano, attraverso la creatività e la sensibilità degli artisti, il valore culturale e simbolico del presepe.

«La Mostra dei Presepi rappresenta un appuntamento significativo per la nostra città, capace di unire arte, tradizione e partecipazione – dichiara Margherita Frappa, assessore alla Cultura –. Con questa iniziativa vogliamo accompagnare Ladispoli verso il Natale, valorizzando il talento degli artisti e offrendo alla comunità un’occasione di incontro e condivisione».

«Giungere alla ventunesima edizione significa dare continuità a un percorso costruito nel tempo grazie alla passione e alla disponibilità di tanti artisti – sottolinea Filippo Conte, delegato alle Mostre –. Ogni presepe racchiude una storia, un’emozione e un’espressione artistica personale. Il nostro desiderio è custodire questa tradizione e renderla ogni anno patrimonio condiviso della città».

Alla mostra partecipano Girolamo Termini, Paola Alessandrini, Rita Cappiello, Simonetta Imperato, Monica Potì, Anna Sbardella, Rita Consolini, Carmela Greco, Donato D’Angelo, Carla Cucco, Stefania De Angelis, Stefano Azzena, Elisa Azzena, Natalina Orru e Romeo D’Innocenzo.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00, presso la Sala Rossellini, di fronte alla Chiesa di Santa Maria del Rosario.

Un’occasione per riscoprire l’arte del presepe e accompagnare Ladispoli verso il Natale attraverso la bellezza della tradizione e il valore della creatività.