«Faremo tutto ciò che la legge ci consente per impedirne la realizzazione: hanno scelto il posto sbagliato»

Lo scorso 11 novembre abbiamo ricevuto dalla Regione Lazio la documentazione relativa a un progetto per la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico a Campo di Mare, al confine con Ladispoli.

Il progetto, denominato SolarCaerite2, è stato presentato da una società privata e prevede l’installazione di 𝟑𝟗.𝟕𝟐𝟎 𝐩𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐢𝐜𝐢 su un’area di 30 ettari di terreno agricolo, di cui 12 coperti dalla proiezione dei pannelli.

Avete letto bene, 𝟏𝟐 𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢.

Esaminando gli elaborati, abbiamo inoltre trovato un riferimento a un altro progetto della stessa società, denominato SolarCaerite1, che risulterebbe già presentato attraverso una procedura abilitativa semplificata e interesserebbe altri 5 ettari confinanti con quelli di SolarCaerite2.

Il nostro Comune è stato coinvolto nel procedimento in quanto le opere di collegamento alla rete elettrica interesseranno entrambi i Comuni.

Pannelli solari a due passi dalla Palude di Torre Flavia: l’opposizione dura del Sindaco Grando Pannelli solari a due passi dalla Palude di Torre Flavia: l’opposizione dura del Sindaco Grando

𝐃𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐟𝐢𝐧 𝐝’𝐨𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐋𝐚𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢.

𝐅𝐚𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐢𝐨̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐜𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐝𝐢𝐫𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.

Stiamo parlando di un impianto di dimensioni considerevoli che sorgerebbe a 𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝟓𝟎𝟎 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐝𝐢 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐅𝐥𝐚𝐯𝐢𝐚, un’area di straordinario valore naturalistico, con un ecosistema tanto prezioso quanto delicato.

Realizzare una distesa di migliaia di pannelli solari in un luogo del genere significherebbe, a nostro avviso, provocare un impatto ambientale e paesaggistico inaccettabile.

E non basta definirlo con il neologismo “agrivoltaico”, prevedendo un prato per le api e una produzione stimata di 2.820 kg di miele all’anno, per farci digerire gli effetti che avrebbe sul nostro territorio.

Sia chiaro, non siamo contrari alle energie rinnovabili, anzi.

Ma non possiamo pensare che, in nome della transizione energetica, si possa costruire qualsiasi cosa in qualsiasi posto.

𝐄 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐬𝐛𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐭𝐨!

SolarCaerite2 non è ancora stato autorizzato e faremo sentire la nostra voce in tutte le sedi competenti, a partire dal procedimento di valutazione ambientale.

Per quanto riguarda SolarCaerite1, approfondiremo lo stato della procedura autorizzativa.

Auspichiamo che anche il Comune di Cerveteri condivida la nostra posizione contraria.

Garantiamo fin da subito la 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨.

Così in una nota il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando

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