Sabato 14 novembre in tutta Italia torna la Colletta Alimentare Nazionale
Torna la colletta alimentare a Cerveteri davanti ai supermercati –
Una giornata di solidarietà, quella di oggi sabato 14 novembre, un’occasione per non lasciare indietro nessuno, per dimostrarci comunità unita e sensibile.
Davanti ai supermercati, troverete tantissimi volontari: facendo la spesa, acquistate qualche prodotto in più e lasciatelo all’uscita.
Consentirà a Banco Alimentare e alle Associazioni di Volontariato di tutta Italia di continuare ad aiutare chi ha più bisogno, chi troppo spesso non riesce neppure a garantire alla propria famiglia un pranzo o una cena degne di tale nome.
I supermercati dove trovare i volontari a Cerveteri sono:
CARREFOUR MARKET – Largo A. Loreti, 2
CONAD CITY – Largo Almunecar, 13
COOP – Via Paolo Borsellino, 6
DECO’ – Via Doganale, 108
EMI SUPERMERCATO – Viale Alessandro Manzoni, 78
EUROSPIN – Via Aurelia km. 42,500
LIDL – Via Sandro Pertini, 36/38
MD SUPERMERCATO – Via Settevene Palo, 1G
TIGRE – Largo Tuscolo, 22
TODIS – S.S. Aurelia Km 42
Anche un singolo prodotto donato può fare la differenza!