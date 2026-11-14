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Torna la colletta alimentare a Cerveteri davanti ai supermercati

14 Novembre 2026





Sabato 14 novembre in tutta Italia torna la Colletta Alimentare Nazionale

Torna la colletta alimentare a Cerveteri davanti ai supermercati –

Una giornata di solidarietà, quella di oggi sabato 14 novembre, un’occasione per non lasciare indietro nessuno, per dimostrarci comunità unita e sensibile.

Davanti ai supermercati, troverete tantissimi volontari: facendo la spesa, acquistate qualche prodotto in più e lasciatelo all’uscita.

Consentirà a Banco Alimentare e alle Associazioni di Volontariato di tutta Italia di continuare ad aiutare chi ha più bisogno, chi troppo spesso non riesce neppure a garantire alla propria famiglia un pranzo o una cena degne di tale nome.

I supermercati dove trovare i volontari a Cerveteri sono:

CARREFOUR MARKET – Largo A. Loreti, 2

CONAD CITY – Largo Almunecar, 13

COOP – Via Paolo Borsellino, 6

DECO’ – Via Doganale, 108

EMI SUPERMERCATO – Viale Alessandro Manzoni, 78

EUROSPIN – Via Aurelia km. 42,500

LIDL – Via Sandro Pertini, 36/38

MD SUPERMERCATO – Via Settevene Palo, 1G

TIGRE – Largo Tuscolo, 22

TODIS – S.S. Aurelia Km 42

Anche un singolo prodotto donato può fare la differenza!