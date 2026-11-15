Maltempo nel Lazio, diramata Allerta Gialla per lunedì 16 novembre: a rischio il litorale nord, Roma e l’Aniene

Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Lazio. Sulla base del documento “Previsione Sinottica e QPF” emesso oggi dal Dipartimento della Protezione Civile, il Centro Funzionale Regionale ha diramato un avviso di Allerta Meteo Gialla per criticità idrogeologica valido dalle prime ore di domani, lunedì 16 novembre 2026, e per le successive 12 ore.

Secondo gli esperti, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. La valutazione della criticità ha tenuto conto non solo dell’intensità dei fenomeni attesi, ma anche dell’attuale stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, già sollecitati dalle piogge dei giorni scorsi.

Le zone interessate Il livello di allerta gialla (ordinaria criticità) riguarda in particolare tre aree del territorio regionale:

Zona A – Bacini Costieri Nord (che comprende l’intero litorale a nord della Capitale, inclusi i territori di Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia)

(che comprende l’intero litorale a nord della Capitale, inclusi i territori di Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia) Zona D – Bacini di Roma

Zona E – Aniene

Le raccomandazioni alla popolazione Nelle aree interessate dall’avviso sono possibili allagamenti localizzati delle sedi stradali, ruscellamenti superficiali, innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori e piccoli smottamenti.