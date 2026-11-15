Il Rione Madonna dei Canneti e il Vespa Club di Cerveteri raccolgono giocattoli, libri e materiale per la ludoteca il 12 e 13 dicembre. La consegna a Palidoro è prevista per il 16 dicembre

Cerveteri, il Natale dei Canneti porta doni ai bambini del Bambino Gesù. Un regalo da mettere nelle mani di un bambino che trascorre questo periodo in ospedale. Con questo obiettivo il Rione Madonna dei Canneti, in collaborazione con il Vespa Club di Cerveteri, rinnova la raccolta natalizia di doni destinati ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. L’iniziativa si svolgerà sabato 12 e domenica 13 dicembre in largo Almunecar, nella zona della Quercia, a Cerveteri. La raccolta resterà aperta per tutta la durata dell’evento natalizio del Rione.

Chi vorrà partecipare potrà portare giocattoli, libri e materiale per la ludoteca. Gli organizzatori chiedono che tutti i doni siano nuovi, non incartati e provvisti di marchio CE: sono le indicazioni riportate nell’appello, da tenere presenti al momento di scegliere che cosa donare. Saranno gli stessi promotori a consegnare personalmente i regali ai bambini di Palidoro il 16 dicembre, portando così a destinazione quanto raccolto durante le due giornate.

“Non serve fare grandi cose per regalare qualcosa di speciale. A volte basta un piccolo gesto fatto con il cuore”, scrive il Rione nel post con cui invita a partecipare. Un appello rivolto a chiunque voglia contribuire a portare un po’ di Natale ai piccoli pazienti.