All’Eurospin di via Fontana Morella riempiti ben 71 scatoloni durante la trentesima Giornata nazionale della Colletta Alimentare

800 kg per il Banco Alimentare presso l’Eurospin: dai cittadini, che l’hanno donata con il sorriso, ai ragazzi di Icaro e Lauso, due associazioni giovanili del territorio.

Una partecipazione straordinaria. Grazie a tutti i cittadini che hanno scelto di condividere parte della loro spesa e ai tanti volontari che hanno dedicato il loro sabato alla raccolta.

Vecchiotti: “Colletta Alimentare con il cuore pieno e pacchi stracolmi” Vecchiotti: “Colletta Alimentare con il cuore pieno e pacchi stracolmi”

A completare questa staffetta formidabile sono stati l’Esercito Italiano, l’Aeronautica Militare e la Protezione Civile. A loro va un grande plauso e un ringraziamento speciale per aver messo a disposizione mezzi e personale, curando il ritiro e la movimentazione dei pacchi.

Torniamo a casa con il cuore pieno e la volontà a di dare continuità alla generosità dei cittadini sostenendo il volontariato e rafforzando la collaborazione tra associazioni e servizi sociali. Chi fatica a riempire il proprio carrello deve sapere a chi rivolgersi e poter trovare aiuto tutto l’anno.