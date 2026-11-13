Un viaggio tra antichi vulcani, boschi secolari e paesaggi incontaminati. L’iniziativa gratuita, promossa dall’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, sarà guidata dal geologo Luca Lestingi attraverso la suggestiva faggeta di Monte Raschio, a Oriolo Romano.

Tra fuoco e selva, alla scoperta del Distretto Sabatino: domenica 15 novembre escursione geologica nel Parco Bracciano-Martignano –

ORIOLO ROMANO – Un viaggio affascinante tra natura, storia e geologia, alla scoperta delle origini vulcaniche di uno dei territori più suggestivi del Lazio. Domenica 15 novembre 2026 torna un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio ambientale del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, con l’escursione “Tra fuoco e selva: viaggio nel cuore del Distretto Sabatino”.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti l’opportunità di immergersi in un paesaggio ricco di storia e biodiversità, dove le testimonianze delle antiche eruzioni vulcaniche si intrecciano con la bellezza dei boschi e delle peculiarità naturalistiche del territorio compreso tra Bracciano, Manziana e Oriolo Romano.

Non una semplice passeggiata, dunque, ma un’autentica esperienza di conoscenza, pensata per osservare il territorio con occhi diversi e comprendere come la forza della natura abbia modellato, nel corso dei millenni, il paesaggio che oggi conosciamo.

Ad accompagnare i partecipanti sarà il geologo Luca Lestingi, che guiderà il gruppo alla scoperta delle tracce lasciate dall’antica attività vulcanica del Distretto Sabatino. Durante il percorso sarà possibile osservare affioramenti di scorie e lapilli, riconoscere le caratteristiche dei materiali vulcanici e approfondire le differenze tra eruzioni esplosive e colate laviche.

Uno degli aspetti più suggestivi dell’escursione sarà l’attraversamento della faggeta depressa di Monte Raschio, nel territorio di Oriolo Romano, un ambiente di straordinario interesse naturalistico, caratterizzato dalla presenza di alberi secolari e da un ecosistema di particolare valore.

Tra gli elementi più caratteristici del percorso figura anche un imponente carpino nodoso, segnalato nella mappa del Parco, testimonianza della ricchezza botanica e paesaggistica di questi luoghi.

L’escursione rappresenterà inoltre un’occasione per riflettere sul rapporto tra geologia e biodiversità, comprendendo come la storia vulcanica abbia contribuito a determinare le caratteristiche ambientali del territorio sabatino.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre alle ore 9:30, presso il parcheggio nel bosco di Vicolo San Rocco, in località Ponte, a Oriolo Romano.

Il percorso, della durata indicativa di circa tre ore, si svilupperà lungo una strada sterrata con lieve dislivello ed è indicato per persone senza difficoltà motorie. Gli organizzatori raccomandano un abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche e scarpe da trekking con suola scolpita.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. In caso di pioggia o vento forte, l’iniziativa sarà annullata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Silvia al 393 8278455, Stefano al 339 5014168, oppure scrivere all’indirizzo email gruppoambientemanziana@gmail.com.

Con questa nuova iniziativa, l’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano rinnova il proprio impegno nella promozione della conoscenza e della tutela del patrimonio naturale, invitando cittadini, famiglie e appassionati a riscoprire le meraviglie di un territorio nel quale natura, storia e paesaggio raccontano, ancora oggi, milioni di anni di trasformazioni.

Un’occasione per camminare nel presente, osservando le tracce di un passato lontanissimo, e riscoprire quanto sia prezioso il patrimonio ambientale che ci circonda.