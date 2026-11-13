Interventi notturni sui binari della principale stazione ferroviaria della Capitale. Variazioni per Intercity, treni regionali delle linee FL2, FL4, FL5, FL6, FL7 e FL8 e Leonardo express. Previste cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con autobus.

Trenitalia, lavori a Roma Termini: dal 16 al 21 novembre modifiche alla circolazione dei treni nel Lazio –

ROMA – Disagi e modifiche alla circolazione ferroviaria nel Lazio per i viaggiatori che utilizzano i collegamenti da e per la Capitale. Da lunedì 16 a sabato 21 novembre 2026, alcuni treni Intercity, Intercity Notte e regionali di Trenitalia subiranno variazioni a causa di lavori notturni di rinnovo dei deviatoi e delle campate ferroviarie nella stazione di Roma Termini.

Gli interventi, programmati per consentire il miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria, interesseranno principalmente gli ultimi collegamenti della sera, con modifiche agli orari, alle stazioni di partenza e arrivo e, in alcuni casi, la sostituzione dei treni con autobus.

Le linee regionali interessate

Le modifiche riguarderanno diverse direttrici ferroviarie del Lazio, tra cui la FL2 Roma–Tivoli–Avezzano, la FL4 Roma–Albano Laziale/Frascati/Velletri, la FL5 Roma–Civitavecchia, la FL6 Roma–Cassino, la FL7 Roma–Formia–Napoli e la FL8 Roma–Nettuno.

Particolare attenzione è rivolta ai pendolari e ai viaggiatori che utilizzano i collegamenti serali, soprattutto lungo la linea FL5 Roma–Civitavecchia, importante arteria ferroviaria per gli spostamenti tra la Capitale e il litorale nord, che serve anche le stazioni di Ladispoli-Cerveteri e Santa Marinella.

Proprio su questa direttrice, l’ultimo collegamento serale da Roma a Civitavecchia sarà interamente sostituito da un autobus, rendendo necessaria una verifica preventiva degli orari e delle modalità di viaggio.

Per quanto riguarda le altre linee, gli ultimi treni serali da Velletri e Frascati verso Roma termineranno la corsa a Ciampino, da dove i passeggeri proseguiranno con autobus sostitutivi. Analogamente, l’ultimo collegamento da Cassino a Roma sarà limitato alla stazione di Colleferro, con prosecuzione del viaggio su strada.

Variazioni anche per Intercity e Intercity Notte

Le modifiche coinvolgeranno anche alcuni collegamenti ferroviari a lunga percorrenza, con variazioni degli orari di partenza e arrivo.

In particolare, nelle giornate del 17 e 18 novembre, il treno Intercity Notte 95063 diretto da Roma a Palermo partirà dalla stazione di Roma Ostiense anziché da Roma Termini.

I passeggeri interessati sono pertanto invitati a verificare con attenzione la stazione di partenza indicata sul proprio titolo di viaggio.

Leonardo express: cancellazioni e autobus sostitutivi

Disagi previsti anche per il Leonardo express, il collegamento ferroviario diretto tra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Durante il periodo interessato dai lavori, il primo treno del mattino e gli ultimi collegamenti serali saranno cancellati.

Nelle giornate del 19 e 20 novembre, tra le ore 22.00 e le 23.30, il servizio sarà riprogrammato con autobus sostitutivi in entrambe le direzioni, sia da Roma Termini sia da Fiumicino Aeroporto.

Trenitalia precisa che i tempi di percorrenza degli autobus potrebbero risultare superiori rispetto a quelli ferroviari, anche in relazione alle condizioni del traffico stradale. Inoltre, la disponibilità dei posti potrebbe essere inferiore rispetto alla normale capacità dei treni.

Le regole per il trasporto di biciclette e animali

Sui mezzi sostitutivi sarà consentito il trasporto gratuito delle biciclette pieghevoli, purché riposte in apposite borse, con dimensioni massime di 40x30x15 centimetri, e sistemate nel vano bagagli.

Non sarà invece consentito trasportare altre tipologie di biciclette o mezzi di micromobilità elettrica, come monopattini, monowheel e hoverboard.

Per quanto riguarda gli animali domestici, sarà ammesso gratuitamente il trasporto di quelli di piccola taglia, purché custoditi negli appositi trasportini. Sempre consentito l’accesso ai cani da assistenza, mentre non saranno ammessi cani di media e grossa taglia.

L’invito ai viaggiatori: verificare gli orari prima della partenza

Alla luce delle modifiche programmate, Trenitalia invita tutti i passeggeri a consultare i canali ufficiali di informazione e acquisto in prossimità della data del viaggio, così da verificare eventuali aggiornamenti relativi al proprio collegamento.

Per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale, le comunicazioni sulle variazioni del servizio potranno arrivare anche tramite e-mail o SMS.

Le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, nella sezione Infomobilità, e attraverso l’applicazione ufficiale Trenitalia, che offre anche il servizio di assistenza personalizzata Smart Caring.

Per ulteriori chiarimenti è disponibile il numero verde gratuito 800 89 20 21.

L’invito rivolto ai pendolari e a tutti coloro che dovranno viaggiare nelle giornate interessate è quello di programmare gli spostamenti con anticipo, prestando particolare attenzione ai collegamenti serali e alle eventuali sostituzioni con autobus, per evitare inconvenienti e ritardi durante il viaggio.