Appuntamento alle ore 10 in Piazza Falcone, davanti al Palazzo Comunale, per il tradizionale incontro mensile promosso dal gruppo presieduto da Pasquale Carbone, con Fabio Ricca. Una mattinata all’insegna della passione per i motori, dell’amicizia e della condivisione.

Ladispoli, tornano in piazza le auto d’epoca: domenica 15 novembre il raduno dei Volanti Storici –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Motori, ricordi, amicizia e il fascino senza tempo delle automobili d’epoca tornano protagonisti a Ladispoli. Domenica 15 novembre 2026, alle ore 10.00, in Piazza Falcone, davanti alla sede del Comune, si rinnova il tradizionale appuntamento mensile dei Volanti Storici Ladispoli, il gruppo di appassionati presieduto da Pasquale Carbone, insieme a Fabio Ricca.

Un incontro che, ogni terza domenica del mese, riunisce proprietari di vetture storiche, collezionisti, curiosi e cittadini accomunati dall’amore per le quattro ruote e dal desiderio di condividere momenti di autentica convivialità.

Non si tratta soltanto di ammirare automobili che hanno attraversato epoche e generazioni, ma di riscoprire un patrimonio di storia, cultura e memoria collettiva. Ogni vettura custodisce infatti un racconto, un ricordo familiare, un’emozione o un pezzo di vita che merita di essere tramandato.

L’iniziativa, diventata una piacevole consuetudine per gli appassionati del territorio, rappresenta anche un’occasione per ritrovarsi, scambiare esperienze, confrontarsi sul restauro e sulla conservazione dei veicoli storici e trascorrere qualche ora insieme davanti a un buon caffè.

A caratterizzare gli incontri dei Volanti Storici Ladispoli è proprio lo spirito di amicizia che accompagna la passione automobilistica, trasformando un semplice raduno in un momento di aggregazione aperto alla comunità.

L’impegno di Pasquale Carbone e Fabio Ricca contribuisce a mantenere viva una realtà che valorizza non soltanto il mondo delle auto d’epoca, ma anche il piacere dello stare insieme, creando occasioni di incontro tra generazioni diverse.

L’appuntamento è dunque per domenica 15 novembre, dalle ore 10.00, in Piazza Falcone a Ladispoli, per una nuova mattinata dedicata alle automobili storiche, ai racconti e alla convivialità.

Perché dietro ogni volante d’epoca non c’è soltanto un’automobile da ammirare, ma una storia da ascoltare e una passione da condividere.

La ricerca conferma che l’incontro si svolge regolarmente ogni terza domenica del mese e che Pasquale Carbone è il presidente e Fabio Ricca il vicepresidente dell’associazione. La data del 15 novembre è inoltre riportata nel calendario dei raduni. baraondanews.it+2

L’articolo può quindi essere pubblicato con questa precisazione sui ruoli dei due organizzatori.