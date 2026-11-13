Dalle ore 8.30 il Campus di Roma apre le porte a studenti e famiglie per presentare l’offerta formativa delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Economia. In programma incontri con i docenti, esperienze pratiche, simulazioni dei test d’ingresso e visite guidate. Partecipazione con registrazione online sul sito ufficiale dell’Ateneo.

Università Cattolica, Open Day a Roma il 28 novembre: una giornata per scoprire i corsi di laurea e costruire il proprio futuro –

di Marco Di Marzio

ROMA – Una giornata dedicata all’orientamento universitario, alla scoperta delle professioni del futuro e alle opportunità di formazione offerte da uno dei più importanti Atenei italiani. Sabato 28 novembre 2026, a partire dalle ore 8.30, l’Università Cattolica del Sacro Cuore aprirà le porte del Campus di Roma, in Largo Francesco Vito 1, per un nuovo appuntamento con l’Open Day dedicato ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico.

L’iniziativa, promossa con lo slogan “Scegli per diventare”, rappresenta un’importante occasione per gli studenti delle scuole superiori, i futuri universitari e le loro famiglie, che potranno conoscere da vicino i percorsi accademici, confrontarsi con docenti e studenti già iscritti e approfondire le modalità di accesso ai diversi corsi.

Il programma della giornata

L’accoglienza inizierà alle ore 8.30 presso il Polo Universitario “Giovanni XXIII”, dove sarà allestito il Welcome Desk per la registrazione dei partecipanti e la consegna del kit di benvenuto.

Alle ore 9.15, nell’Aula Lazzati, con collegamenti video nelle altre aule del Campus, si svolgerà l’incontro introduttivo dedicato alla presentazione dell’Università Cattolica e alle opportunità offerte dal percorso universitario.

Dalle ore 10.00 prenderanno il via gli appuntamenti di orientamento delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Economia.

Medicina e Chirurgia: alla scoperta delle professioni sanitarie

Ampio spazio sarà riservato ai percorsi formativi nell’ambito medico e sanitario, con la presentazione dei corsi di Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, Medicina a indirizzo tecnologico MedTec, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Farmacia e delle numerose lauree triennali delle professioni sanitarie.

Tra queste figurano Infermieristica, Fisioterapia, Ostetricia, Logopedia, Dietistica, Igiene Dentale, Osteopatia, Tecniche di Radiologia Medica, Tecniche di Laboratorio Biomedico e altri percorsi specialistici.

Alle ore 10.00 sarà inoltre presentata la laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute: dall’ospedale al territorio.

Dalle ore 11.30, nell’Agorà del Polo Universitario Giovanni XXIII, spazio alla MedLab Experience, un’esperienza interattiva che consentirà ai partecipanti di avvicinarsi concretamente al mondo sanitario attraverso attività pratiche guidate dai docenti, tra cui manovre di primo soccorso, simulazioni della nascita e approfondimenti sulle caratteristiche della pelle.

Alle ore 14.30, nell’Aula Lazzati, è prevista una simulazione delle prove di ingresso ai corsi triennali e magistrali a ciclo unico della Facoltà di Medicina e Chirurgia. I posti sono limitati ed è necessaria una specifica prenotazione.

Economia: formazione, management e simulazioni

Anche la Facoltà di Economia presenterà i propri percorsi accademici, a partire dalla laurea triennale in Economia e Gestione d’Azienda, illustrata alle ore 10.00 nell’Aula 5.

Alle ore 10.45 si svolgerà l’attività di role playing “L’arte dell’organizzazione”, durante la quale gli studenti potranno sperimentare capacità strategiche e organizzative con il supporto di docenti e ricercatori.

Alle ore 12.00 è prevista una simulazione della prova di ingresso, con prenotazione obbligatoria e posti limitati.

Nell’Aula 6, sempre dalle ore 10.00, saranno invece presentati i corsi di laurea magistrale in Direzione e Consulenza Aziendale, Healthcare Management e Management, Imprese e Mercati.

Un Campus da vivere e conoscere

L’Open Day offrirà anche l’opportunità di visitare le strutture universitarie, conoscere i servizi agli studenti e approfondire gli aspetti legati alla vita nel Campus.

Saranno presenti desk informativi dedicati alle ammissioni, alle borse di studio, alla contribuzione universitaria, alle opportunità internazionali, all’orientamento professionale e ai servizi per l’inclusione.

Alle ore 14.30, nell’Aula Bausola, si terrà inoltre l’incontro “Studiare in Cattolica”, rivolto in particolare alle famiglie e dedicato ai costi universitari, alle agevolazioni economiche e ai servizi disponibili.

Situato nel verde del quartiere Monte Mario, il Campus romano dell’Università Cattolica rappresenta una realtà formativa strettamente collegata alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, dove didattica, ricerca e attività clinica costituiscono un ambiente di apprendimento integrato.

Come partecipare: registrazione online

Per prendere parte all’Open Day del 28 novembre è necessario accedere alla pagina ufficiale dell’Università Cattolica dedicata all’evento e selezionare la modalità di registrazione.

Sono previsti due percorsi distinti: “SEI STUDENTE? REGISTRATI QUI”, riservato ai futuri universitari, e “SEI GENITORE? REGISTRATI QUI”, dedicato ai familiari che desiderano accompagnare i ragazzi durante la giornata.

La registrazione e le eventuali prenotazioni delle attività a numero limitato devono essere effettuate attraverso il portale ufficiale dell’Ateneo.

Un appuntamento che si propone di accompagnare i giovani in una delle scelte più importanti del proprio percorso formativo, offrendo strumenti, informazioni ed esperienze concrete per guardare al futuro con maggiore consapevolezza.

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