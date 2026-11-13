Cerveteri: torna l’incubo dei furti di catalizzatori. Colpite nella notte auto datate tra la Casaccia e la zona dell’Oratorio

CERVETERI – Ancora una notte di amare sorprese per gli automobilisti etruschi. Torna a farsi sentire sul territorio comunale l’emergenza legata ai furti di catalizzatori, un fenomeno predatorio che nelle ultime ore ha fatto registrare almeno due nuovi episodi ravvicinati tra il quartiere Casaccia e la piazzetta antistante l’oratorio.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi residenti attraverso i gruppi social cittadini, segnalando modalità operative ormai collaudate e particolarmente mirate. Il primo colpo è stato messo a segno nella notte in zona Casaccia ai danni di una vettura di circa quindici anni: un’azione descritta dalla vittima come un “lavoro certosino”, al punto che i malviventi hanno smontato il componente lasciando persino i bulloni ordinatamente a terra sull’asfalto, rendendo di fatto inutilizzabile il mezzo.

A stretto giro è arrivata la seconda testimonianza, a dimostrazione di come la banda abbia agito battendo più punti del centro urbano nella stessa fascia notturna. Un altro automobilista ha infatti denunciato di aver subito lo stesso identico furto nella piazzetta di fronte all’oratorio, nei pressi della scalinata, anche in questo caso su un’auto datata di quasi vent’anni. Unica differenza: in quest’ultimo episodio i ladri hanno portato via anche la bulloneria.

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