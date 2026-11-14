Un’iniziativa promossa da un gruppo di cittadini accomunati dal desiderio di contribuire concretamente alla città che afferma di non essere un comitato e di non voler formare un nuovo partito

Nasce “Esserci per Cerveteri” per indicare proposte concrete per lo sviluppo della città –

È stato diffuso in queste ore un comunicato stampa da un gruppo di cittadini di Cerveteri che hanno costituito un progetto di iniziativa popolare: “Esserci per Cerveteri”.

Tra i promotori dell’iniziativa figurano Francesco Canicossa, Giorgio Raviola, Amedeo Leonetti, Roberto Cimini, Cristiano Spada, Teresa Marcelli e Luciano Lucci.

“Per gestire una città occorrono risorse economiche ma per creare sviluppo servono soprattutto idee”, esordisce il documento.

“È da questa convinzione che nasce “Esserci per Cerveteri”, un’iniziativa promossa da un gruppo di cittadini accomunati dal desiderio di contribuire concretamente al futuro ed al meritato sviluppo della città.

L’obiettivo non è costituire un nuovo partito politico, né dare vita all’ennesimo movimento destinato a partecipare alle competizioni elettorali, seppure nulla vieta che un aderente all’iniziativa possa – in futuro -farne parte, ma l’intenzione è quello di creare uno spazio libero e indipendente di confronto, riflessione e proposta, nel quale i cittadini possano contribuire a individuare le esigenze più importanti per la comunità e suggerire possibili percorsi per affrontarle.

La prima proposta: ogni scelta amministrativa, ogni investimento e ogni iniziativa finanziata con denaro pubblico dovrebbe rispondere ad una domanda fondamentale: quale beneficio concreto ne ricaveranno i cittadini di Cerveteri? In un contesto dove le risorse economiche sono inevitabilmente limitate, si ritiene che debbano essere privilegiati gli interventi capaci di produrre benefici diretti, duraturi e possibilmente misurabili per la popolazione residente. E le nostre proposte saranno sempre allineate a questa domanda.

“Esserci per Cerveteri” non intende sostituirsi alla politica, né alle competenze tecniche e amministrative di chi sarà chiamato a governare la città. Per questo le idee che verranno proposte non avranno la forma di progetti esecutivi, corredati da studi di fattibilità, analisi economiche e soluzioni tecniche definitive. Saranno proposte di indirizzo o linee guida messi a disposizione non soltanto alla futura amministrazione comunale, ma anche a tutte le forze politiche ed alle compagini che si confronteranno alle prossime elezioni amministrative di Cerveteri.

Per i cittadini che desiderano effettuare proposte o fornire idee possono scriverci all’indirizzo mail: essercipercerveteri@yahoo.com”.