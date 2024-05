L’atletica Etrusca sempre in prima linea nella solidarietà.

Oltre il cronometro c’è un mondo di solidarietà è questo il motto della nostra squadra ed è per questo che nel mese di dicembre l’Etrusca Atletica ha organizzato il fulmine Etrusco dove l’intero ricavato della manifestazione è andato in beneficenza per sostenere un fantastico progetto ideato dall’insegnante Paola Gerini ” un angelo” come da tutti noi denominata per il suo immenso impegno durante il periodo del terremoto nelle Marche.

Il giorno 24 maggio c’è stata la consegna presso la casa di riposo Chierichetti del materiale acquistato per 42 anziani non autosufficienti. l’Etrusca Atletica sarà sempre in prima linea nel sostenere questi progetti.