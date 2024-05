La cultura deve essere un pilastro della nostra comunità, non un ostaggio di crisi politiche

La sottoscritta associazione di promozione culturale e sociale di Cerveteri esprime profonda preoccupazione per la crisi politica in corso, definita come una grande ingiustizia nei confronti della nostra comunità.

Come cittadine e cittadini impegnati nella valorizzazione culturale e sociale del territorio, riteniamo che le scelte politiche debbano essere motivate da un reale interesse per il bene comune. Al contrario, sembrano frutto di giochi di potere che danneggiano l’integrità del nostro splendido territorio e minano il benessere della nostra comunità.

Crisi Politica a Cerveteri: la preoccupazione dell’Aps A.S.H.A.

In particolare, con l’approssimarsi della stagione estiva, che rappresenta per molti cittadini una importante risorsa economica, una crisi amministrativa metterebbe a rischio le molte iniziative che negli ultimi anni sono state volano di turismo e di promozione culturale del nostro territorio.

I firmatari, indipendenti, si uniscono ai Comitati Uniti per la Tutela del Territorio di Cerveteri nel chiedere trasparenza, coerenza e rispetto per i cittadini

Chiediamo al Sindaco e ai consiglieri di maggioranza di mettere da parte le divisioni e lavorare uniti per il bene della nostra città, garantendo stabilità e progresso. La cultura deve essere un pilastro della nostra comunità, non un ostaggio di crisi politiche.

Con speranza,

Aps A. S. H. A (Accoglienza, solidarietà, humanitas e ascolto)