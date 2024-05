Cerveteri patron Lupi: “Stiamo lavorando per il bene della città, ci riscatteremo. Ripescaggio? Sono fiducioso, lo meritiamo” 

C’è molta fiducia nell’ambiente verdeazzurro, con il presidente Andrea Lupi più convinto di sempre, che indipendentemente dalla categoria, sarà la stagione del riscatto.

“Io penso che si ripartirà con tante ambizioni e molti progetti per regalare ai tifosi quello che meritano – dice Lupi – Purtroppo, e me ne scuso con i tifosi, è stata una stagione negativa, che fa parte del calcio. Stateci vicino perché noi lavoriamo per il bene di questi colori e per la città, perché pur non essendo nati qui, la viviamo da cerveterani ed è nel nostro Dna questa maglia”.

Sul ripescaggio, invece, nella graduatoria stilata il Cerveteri è in quarta posizione con buone possibilità di salire in Promozione, campionato che da quest’anno passerà da 5 a 4 gironi. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome del prossimo allenatore, sul quale ancora non c’è nessuna ufficialità.