L’atletica di Cerveteri, ritorna dalla competizione di Modena con grandi risultati

Sabato e domenica presso il bellissimo impianto di Modena è andata di scena la finale di società serie A Oro

Splendida medaglia d’argento per Francesco De Santis nella staffetta 4 x 400. Mentre a Rieti presso lo stadio Guidobaldi i nostri cadetti e cadette hanno partecipato ai campionati regionali individuali. Ottimo secondo posto nei 300 per Raniero Lombardi a solo 5 centesimi dal titolo regionale con il nuovo best time di 36.88.

Grande gara nel martello per Agnese Montini che si aggiudica il secondo posto e la convocazione per le finali nazionali di Caorle. Sempre nel martello ottima gara per Vittoria Trivisondoli che gli vale la convocazione alle finali nazionali di società serie A Oro a Campi Bisenzio. Sfiora la finale cadetti negli 80 metri Matteo Bafaro con il nuovo personale di 9.66. Bravissimi Sara Tafi, Mattia De Santis nella gara dei 300 e Silvestri Margherita, Sara Tafi, Agnese Montini nella staffetta 4 x 100.

Bellissimo podio nel giavellotto cadette di Beatrice Petroni in grande crescita.