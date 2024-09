Civitavecchia: denuncia la truffa alle iene e viene picchiato insieme allo staff

Mentre la troupe delle Iene, noto programma televisivo di Mediaset, stava intervistando un uomo che stava raccontando la sua spiacevole storia, ovvero quella di essere stato truffato in una vicenda legata ad un appartamento in affitto, il presunto impostore vedendo la scena ha reagito in modo violento, aggredendo l’uomo e anche lo staff televisivo, tutto dunque ripreso dalle telecamere.

In seguito la persona che è stata aggredita, ha presentato formale querela agli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, che hanno avviato le procedure di identificazione dell’aggressore. L’uomo, un quarantenne civitavecchiese dovrà rispondere alle accuse nelle sedi opportune. È importante ricordare che, secondo la legge italiana, l’indagato è da considerarsi innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di colpevolezza.