Cerveteri: il Consigliere Paolacci esprime preoccupazione sui disagi nei treni

Paolacci sui disagi nei treni ” Si viaggia in condizione precarie, aumentino corse e convogli in vista del Giubileo, altrimenti sarà un’odissea per i pendolari di Marina di Cerveteri”

Treni affollati e continui disagi, alla stazione di Marina di Cerveteri, quando vi sono i croceristi, è una scommessa trovare un posto seduto. La preoccupazione sale poiché quando vi sarà il Giubileo, da gennaio 2025, le stime parlano di un aumento del 30%, il che vuol dire che se non ci saranno più corse ed altrettanti convogli, si rischia di viaggiare in condizioni precarie, stipati come sardine.

Sulla questione è intervenuto il consigliere comunale di Cerveteri, Gianluca Paolacci, che pone all’attenzione il problema del pendolarismo . ” I passeggeri stanno reclamando per la situazione in cui convivono, visto che ci sono orari , nelle ore di punta. in cui sia all’andata sia al ritorno da Roma, viaggiano in piedi – afferma Paolacci – . La mia riflessione si proietta al futuro, quando con il Giubileo si ipotizza una presenza più forte di turisti, che viaggeranno alla volta di Roma. Servono più corse, oppure treni per soli croceristi a prezzi adeguati, altrimenti i nostri concittadini rischieranno di viaggiare in vagoni strapieni. E non vorrei che una giornata di lavoro diventasse un’odissea per quelle miglia di persone, fra studenti e lavoratori, che si dirigono verso la capitale”