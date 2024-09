Civitavecchia: Convegno sulla transizione ecologica

Civitavecchia, 26 settembre 2024 – La transizione ecologica non può attendere e oggi più che mai è necessario sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’urgenza di attuarla. Se n’è discusso stamani durante il convegno “Only One: One Planet, One Ocean, One Health”, organizzato dalla Direzione Marittima di Civitavecchia e dalla Fondazione Marevivo, presso la Biblioteca del Forte Michelangelo a Civitavecchia.

L’evento nasce dalla continua e proficua collaborazione tra la Fondazione ambientalista e la Guardia Costiera, grazie alla quale le Direzioni Marittime potranno contribuire a rilanciare e diffondere il messaggio relativo all’urgenza di attuare la transizione ecologica.

Ha aperto i lavori il Capitano di Vascello Michele Castaldo, Direttore Marittimo del Lazio che, dopo aver dato il benvenuto ai presenti assieme a Carmen di Penta, Direttore Generale di Marevivo, ha evidenziato il ruolo attivo e le specifiche competenze del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e l’importanza dell’attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento di tutta la società civile nella salvaguardia dell’ambiente marino e costiero.

Tra i relatori, in rappresentanza di Marevivo, presente la giornalista Mila Cataldo, Social media Strategist della Fondazione che ha focalizzato il suo intervento sulla campagna “ONLY ONE” e Alice Madonia, ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) con uno speech sull’importanza delle azioni di tutela e ripristino degli ecosistemi marini.

I presenti, fra i quali gli studenti e le studentesse della Classe VC Capitani dell’Istituto nautico Calamatta di Civitavecchia, accompagnati dai docenti Lombardo e Andriani, hanno potuto approfondire il tema della transizione ecologica e dei suoi pilastri quali la transizione energetica, quella alimentare e l’economia circolare, anche attraverso la proiezione dei pannelli della mostra “ONLY ONE”, strumento emblematico del fatto che senza una vera e propria conversione culturale, la transizione ecologica, indispensabile per la nostra sopravvivenza, non sarà possibile. La mostra è tuttora esposta a bordo della Nave Scuola “Amerigo Vespucci” della Marina Militare, impegnata nel giro del Mondo.

Lanciata lo scorso anno, in collaborazione con Marina Militare e Fondazione Dohrn, la Campagna Nazionale “Only One” vede, oltre alla Guardia Costiera, la partecipazione di CoNISMa, RUS Rete Università Sostenibili e Lega Navale. Proprio recentemente, per la rilevanza dei temi trattati, ha ottenuto anche il patrocinio del Decennio delle Nazioni Unite delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile. L’attività che Marevivo porta avanti con le Direzioni Marittime a livello nazionale può contare sul sostegno di Marnavi e PSA Italy.

“L’interesse manifestato dai ragazzi oggi all’incontro presso la Direzione Marittima di Civitavecchia fa ben sperare. Saranno loro gli attori principali di un cambiamento culturale necessario per arginare la crisi climatica. Tutti insieme possiamo invertire la rotta”, ha dichiarato Carmen Di Penta, Direttore Marevivo.

“La Guardia Costiera, con le proprie attività istituzionali, contribuisce attivamente alla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero ed è al fianco di Marevivo per sensibilizzare la collettività sull’importanza della transizione ecologica” ha affermato il C.V. (CP) Michele CASTALDO, Direttore Marittimo del Lazio.