L’Associazione Nautica a Campo di Mare conclude la 17ª edizione del Progetto “VelaScuola”

Una giornata di sport, mare e formazione per 90 alunni dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri

Si è conclusa oggi, giovedì 5 giugno, la 17ª edizione del Progetto “VelaScuola”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Nautica Campo di Mare ASD in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri, che anche quest’anno ha permesso a decine di ragazze e ragazzi di vivere un’esperienza formativa unica a contatto diretto con il mare e la vela.

Novanta alunni dell’Istituto hanno partecipato al percorso, che ha previsto durante l’anno scolastico una serie di lezioni in aula per apprendere le basi teoriche della navigazione a vela, culminate oggi con la giornata conclusiva presso la Sede nautica dell’Associazione. In condizioni meteo ideali, gli studenti si sono alternati a bordo della barca “Tridente” per mettere in pratica quanto appreso, sotto la guida esperta dell’istruttore F.I.V. Alberto Concutelli.

Presente alla giornata conclusiva il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che ha dichiarato:

“Questa iniziativa è un esempio virtuoso di come lo sport possa essere veicolo di educazione, rispetto per l’ambiente e crescita personale. Ringrazio l’Associazione Nautica per la dedizione con cui da tanti anni porta avanti questo progetto, offrendo ai nostri giovani un’opportunità preziosa e concreta di avvicinarsi al mare e ai suoi valori.”

Accanto a lei, l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’aspetto sportivo dell’iniziativa:

“Il progetto VelaScuola rappresenta un perfetto connubio tra educazione sportiva e cultura del territorio. Ringrazio il presidente dell’Associazione Nautica Celso Valerio Caferri e l’istruttore Alberto Concutelli per il grande impegno profuso anche quest’anno: trasmettere ai ragazzi i valori dello sport, della sicurezza e del rispetto per il mare è un investimento sul futuro della nostra comunità.”

Per tutti i ragazzi e le ragazze che desiderano continuare a praticare la vela, sarà possibile iscriversi ai corsi estivi organizzati dall’Associazione Nautica Campo di Mare. Un’opportunità resa ancora più accessibile grazie ai voucher sportivi della Regione Lazio, che permettono alle famiglie di sostenere i costi dell’attività.

L’Associazione, che vanta tra i suoi soci atleti premiati con medaglie d’oro a livello nazionale, rappresenta un’eccellenza certificata del nostro territorio, capace di unire formazione, sport e valori educativi in un contesto altamente qualificato