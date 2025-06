Arrestato a Fiumicino un uomo in stato di ebrezza dopo inseguimento e resistenza alla Polizia Ferroviaria

Nella tarda serata del 02 giugno 2025, presso lo scalo F.S “Parco Leonardo” di Fiumicino, gli Agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio hanno tratto in arresto un uomo per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, guida senza patente ed in stato di ebrezza.

Il soggetto, a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, non si è fermato all’Alt impartito dai poliziotti da cui ne è scaturito un inseguimento per circa nove chilometri, al termine del quale è stato raggiunto e bloccato.

Nonostante raggiunto lo stesso ha reagito agli operanti e, una volta immobilizzato, si è anche rifiutato di sottoporsi all’alcool test.

Con l’attività posta in essere dagli operanti Polfer, impegnati nei controlli agli obiettivi sensibili e lungolinea, è stato così scongiurato che il soggetto alla guida del veicolo, pregiudicato per reati contro il patrimonio e spaccio, di recente uscito dalle carceri capitoline, abbia potuto nuocere ad alcuno con la guida spericolata ed in stato di forte alterazione psicofisica.