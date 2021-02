Share Pin 44 Condivisioni

I pompieri sono entrati calandosi da una finestra. La signora è stata affidata alle cure del 118

Ladispoli, vigili del fuoco soccorrono anziana caduta in casa

Nella serata di ieri i vigili del fuoco di Cerveteri hanno soccorso una persona a Ladispoli.

Si tratta di un’anziana signora caduta in casa al quarto piano di una palazzina sita in via Taranto al civico 2. I VVF allertati si sono subito portati sul posto. Constatato rapidamente che la porta dell’appartamento fosse chiusa a chiave hanno deciso di entrare da una finestra calandosi dal piano superiore utilizzando la scala a ganci in dotazione.

Grazie a questa tecnica di salvataggio e alle numerose ore di addestramento, i Vvf della 26A si sono introdotti in casa molto velocemente e hanno affidato alle cure del 118 l’anziana signora.