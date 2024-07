Ladispoli: V^ edizione del Summer Fest, inaugura il rapper Clementino

Clementino inaugura il Summer Fest

“Non poteva esserci battesimo migliore per la quinta edizione del Ladispoli Summer Fest: Clementino il rapper napoletano che vanta una carriera ventennale è pronto all’atterraggio in Piazza Rossellini”. L’annuncio è dell’assessore al turismo, Marco Porro.

La “Iena Bianca” del rap è pronta a far vibrare il cuore della città. Il personaggio più simpatico della scena hip hop nazionale proviene da una famiglia dove la musica è di casa. Da subito percorre le scene musicali underground vincendo praticamente tutto quello che c’è da vincere nelle battaglie di rap freestyle.

Ad oggi, Clemente Maccaro è uno dei rapper più apprezzati del Paese, giudice di The Voice Italy e mattatore di un tour 2024 che lo vede scatenarsi nelle migliori piazze italiane. Sì perché Clementino nei suoi live tutto fa, meno che risparmiarsi. Amante del teatro, passione che l’ha portato a scrivere un’opera insieme al fratello che mixa rap e recitazione, Clementino utilizza le tecniche di interpretazione per gestire meglio l’improvvisazione ed il linguaggio del corpo sul palco. Ci si aspetta dunque uno spettacolo fra i più incredibili visti a Ladispoli.

“Riuscire ad ingaggiare un artista come Clementino – ha proseguito Porro – è stato impegnativo. Ci avevamo provato già altre volte, ma non siamo riusciti per incompatibilità di date. Siamo contenti di accogliere la richiesta della comunità campana radicata nel nostro territorio, anche se Clementino in realtà accontenta fan da tutta Italia, un personaggio umile quanto incredibile, sarà un’apertura di Summer Fest memorabile”.

Clementino intanto continua il suo tour a ritmo serrato, già definiti 20 concerti nelle migliori città italiane, ed il calendario è in continua evoluzione.

“Il Summer Fest – ha concluso Porro – è un’occasione unica per il nostro territorio e contribuisce in maniera importante allo sviluppo turistico della Città di Ladispoli. Riceviamo feedback positivi da tutta Italia per il lavoro che stiamo facendo e la partecipazione della gente ne è la dimostrazione”.

Intanto si completa l’organizzazione e si definiscono i dettagli dell’evento estivo principe del litorale a nord di Roma.

Saranno 3 giorni di grande musica con ospiti internazionali. Ricordiamo infatti che il 3 agosto a Ladispoli si esibirà il premio Oscar Russell Crowe mentre il giorno seguente sarà la volta della giovane artista Clara.

Il concerto live di Clementino si svolgerà il 2 agosto alle ore 22:00 circa, in Piazza Rossellini, con ingresso gratuito. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito istituzionale e sui social del Comune di Ladispoli.