Cerveteri: Successo per “Cib’Arte” boom di visitatori al Borgo del Sasso

Successo per “Cib’Arte”: boom di visitatori al Borgo del Sasso

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti si complimenta con gli organizzatori: “Evento di grande spessore e importanza turistica. Ha tutte le caratteristiche per diventare uno degli eventi di punta del territorio”

“Arte, musica e teatro, promozione dell’enogastronomia locale, tradizione e un grande pubblico. All’interno del Borgo del Sasso, uno dei Borghi più belli, suggestivi e ricchi di storia di tutto il litorale, nel weekend appena trascorso è andata in scena la seconda edizione di ‘Cib’Arte’, manifestazione organizzata dall’Associazione Tra i Residenti Castel del Sasso, in collaborazione con numerose realtà del territorio, tra cui Momenti Divini che ha curato lo spazio dedicato alle cantine del territorio. Una grande festa che ha illuminato il Borgo, facendo scoprire ai tantissimi visitatori un angolo davvero unico del nostro territorio. A tutti gli organizzatori che hanno reso possibile tutto ciò, i miei complimenti e l’invito a continuare a lavorare in quest’ottica, certa che anche il prossimo anno ‘Cib’Arte’ sarà una delle manifestazioni più attese dell’estate”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che nella serata finale di domenica ha fatto visita agli organizzatori della manifestazione.

“Questo è il secondo anno che va in scena ‘Cib’Arte’, una rassegna che i promotori organizzano con impegno, passione e dedizione, con entusiasmo e grande invettiva – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – si tratta di una manifestazione che punta a valorizzare le eccellenze del territorio e del nostro Borgo, organizzata dai nostri concittadini non solo per la loro Frazione ma per rendere partecipe e coinvolgere un’intera collettività. La musica di Stefano Indino, fisarmonicista della nostra città apprezzato in tutta Italia ed oltre, lo spettacolo teatrale del sabato sera che ha visto protagonisti tantissimi nostri concittadini, l’allestimento artistico dell’intero Borgo e lo spettacolo pirotecnico finale hanno reso il tutto ancor più suggestivo. Sono certa che le basi ci sono tutte affinchè questa possa diventare sempre di più una manifestazione in grado di richiamare sempre più visitatori. Agli organizzatori, il mio ringraziamento e l’appuntamento al prossimo anno per realizzare una festa ancor più grande!”.

“Un ringraziamento speciale inoltre – prosegue il Sindaco Gubetti – ci tengo a farlo alla famiglia Marchesi Patrizi che hanno messo a disposizione della festa e della cittadinanza tutta, in maniera gratuita, il bellissimo Palazzo di Piazza Santa Croce e il Giardino all’Italiana del Palazzo, rendendo ancor più suggestiva e unica questa grande manifestazione. Un patrimonio artistico e culturale di straordinaria importanza per il nostro territorio e che la Famiglia Patrizi ha messo a disposizione degli organizzatori e dei visitatori tutti”.