Cerveteri: grande teatro in piazza Santa Maria , sabato 3 agosto

“Sei personaggi in cerca d’autore”: grande teatro in Piazza Santa Maria a Cerveteri

L’appuntamento è per sabato 3 agosto alle ore 21:30. Ingresso gratuito

L’opera più famosa e importante di Luigi Pirandello, e quella che senza dubbio maggiormente sintetizza le tematiche, il clima e le sue tematiche, arriva a Cerveteri.

Sabato 3 agosto alle ore 21:30 in Piazza Santa Maria, nell’ambito dell’Estate Caerite 2024, arriva “Sei personaggi in cerca d’autore”, una versione moderna dello spettacolo andato in scena per la prima volta in assoluto oltre cento anni fa, e che vedrà sul palco, sotto la regia di Claudio Boccaccini e con Silvia Brogi, Gino Auriuso, Francesca Innocenti, Gioele Rotini, Marco Lupi, Titti Cerrone, Luca Vergoni, Andrea Meloni, Jessica Agnoli e Fabio Orlandi.

“Da sempre gli spettacoli teatrali rappresentano uno degli appuntamenti più attesi all’interno dell’offerta culturale della nostra città – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano – dopo il concerto di apertura del programma di agosto con il Gruppo Bandistico Cerite, sabato 3 agosto sarà il momento del teatro e di un grande classico come ‘Sei personaggi in cerca d’autore’, l’opera più importante di Luigi Pirandello, un’opera che ancora oggi, a distanza di un secolo, in una società certamente profondamente mutata continua a stupire e ad appassionare. I personaggi, frutto della fantasia dell’ autore, sono più vivi e veri delle persone reali, a tal punto che invaderanno un giorno il palcoscenico di un teatro interrompendo, con un colpo di scena, la prova di una compagnia e dando inizio così a un’opera considerata a ragione un testo capitale della drammaturgia universale. Una pietra miliare del teatro italiano e che siamo felici di portare all’interno dell’offerta culturale della nostra città con grandissimi attori. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito”.