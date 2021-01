Share Pin 0 Condivisioni

De Santis: “Ancora un po’ di giorni di lavoro ed avremo un’area più sicura per i bambini della nostra città”

Ladispoli, una staccionata in legno per l’area giochi di via Ancona –

L’Area giochi di via Ancona è stata recintata con una nuova staccionata in legno per garantire la massima protezione ai bambini che la frequentano.

A darne notizia è stata Veronica De Santis, tramite Facebook.

“Abbiamo ricevuto tantissime richieste da parte dei genitori di Ladispoli circa la necessità di installare una recinzione a protezione dell’area giochi di Via Ancona”, scrive.

La staccionata è stata installata grazie alla collaborazione di Giulio Foglia con l’Associazione culturale Nuova Luce e l’ufficio Manutenzioni del Comune di Ladispoli.

“Successivamente verrà perimetrata anche la porzione dei giardini Fedeli, dedicata alla Città dell’Arte”, ha aggiunto De Santis.

“Ancora un po’ di giorni di lavoro ed avremo un’area più sicura per i bambini della nostra città”, ha concluso.