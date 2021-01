Santa Marinella, due autobus in più per gli studenti delle superiori

Share Pin 15 Condivisioni

Un servizio sperimentale che incrementerà il numero delle corse di TPL con due mezzi aggiuntivi

Santa Marinella potenzia le proprie linee urbane con nuove corse nei giorni feriali: l’iniziativa è stata decisa in concomitanza con l’apertura in presenza delle scuole superiori.

“Il servizio – hanno spiegato il sindaco Pietro Tidei e l’assessore alla pubblica istruzione Stefania Nardangeli – è stato modificato e incrementato per andare incontro alle esigenze delle famiglie che temevano, a ragione affollamenti sui mezzi scuolabus”.

Si tratta di un servizio aggiuntivo, attualmente in fase sperimentale e flessibile in cui sono state incrementate le corse, con l’ausilio di ulteriori due mezzi a supporto del servizio ordinario del TPL.

I nuovi mezzi in servizio di colore verde

Gli autobus, di colore verde, sono destinati prioritariamente agli studenti frequentanti la scuola media Giosuè Carducci e il liceo Scientifico-Linguistico G. Galilei, sede di Santa Marinella.

L’obiettivo è quello di garantire un servizio puntuale e al tempo stesso in piena sicurezza sanitaria, alleggerendo, come da normativa, il carico dei bus cittadini.

I percorsi, gli orari e le fermate sono prevalentemente le stesse del servizio trasporto pubblico locale.

Gli studenti che risiedono a monte di Via Valdambrini (Via Elcetina, Via Colfiorito, Via Lerici etc.) e che entrano al Liceo alle ore 10:00, potranno usufruire del mezzo a supporto del TPL recandosi alla fermata stabilita davanti all’Eurospin.

Nel comunicato si ribadisce che il servizio è sperimentale e che potrebbe subire variazioni nel tempo, in base alle verifiche che saranno effettuate nei prossimi giorni.

La tabella con tutti i dati per il nuovo servizio: