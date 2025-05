Ladispoli, una donna anziana, ultraottantenne e disabile, è stata vittima di un’odiosa truffa

Ladispoli, una donna anziana, ultraottantenne e disabile, è stata vittima di un’odiosa truffa

Una donna anziana, ultraottantenne e disabile, che abita nel quartiere Messico di Ladispoli, è stata vittima di una odiosa truffa. La figlia ha riportato l’accaduto, spiegando che la madre è stata ingannata da un individuo che le ha sottratto circa 1600 euro, accompagnandola in una banca del centro. Il truffatore, presumibilmente esperto di questa tipologia di truffe, ha agito con rapidità. Facendo poi perdere le proprie tracce.

Ma veniamo ai fatti. La pensionata vive, come dicevamo, nel quartiere Messico, a Ladispoli. Il giorno della truffa, come ogni mattina, la donna è uscita di casa per aspettare i familiari che la vanno a trovare tutti i giorni. Ma è stata avvicinata prima dal truffatore, ed è stata fatta salire in auto con un pretesto

In pochi minuti, è stata portata davanti alla sua banca, dove ha effettuato un prelievo al bancomat, consegnando poi il denaro ai truffatori che sono immediatamente fuggiti.

Anche se purtroppo era già troppo tardi, in banca si sono accorti del prelievo anomalo, e il direttore ha contattato i familiari.

Non è ancora chiara la dinamica della truffa. E, soprattutto, come il truffatore sia riuscito a convincere la signora anziana a consegnarli i 1.600 euro. I carabinieri di Ladispoli hanno avviato un’indagine, anche utilizzando le telecamere di videosorveglianza situate sia nel quartiere, che davanti la banca. Secondo una descrizione fornita dalla figlia, il sospettato sarebbe un uomo di bassa statura, sulla sessantina.