Ladispoli, Carmelo Augello, chiede a tutti i Consiglieri di ritornare a un confronto costruttivo, serio e rispettoso

In merito all’episodio accaduto giovedì scorso in Consiglio Comunale di Ladispoli, quando si è quasi sfiorata la rissa tra il Sindaco Alessandro Grando e alcuni consiglieri di opposizione, il Presidente del Consiglio, Carmelo Augello, ha emesso una nota che riportiamo integralmente.

“Richiamo al rispetto delle istituzioni e al senso di responsabilità.

In qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Ladispoli, sento il dovere di intervenire pubblicamente in merito a quanto accaduto durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale.

Nel corso della discussione di una mozione, il confronto tra alcuni consiglieri e il Sindaco ha purtroppo superato i limiti della normale dialettica politica. Degenerando in toni e comportamenti non compatibili con il ruolo istituzionale che ciascuno di noi è chiamato a ricoprire.

Alla luce della crescente tensione e del venir meno di un clima di rispetto reciproco, sono stato costretto, a malincuore, a sospendere temporaneamente i lavori e successivamente a dichiarare la chiusura anticipata della seduta.

Quanto accaduto rappresenta un episodio che non può e non deve ripetersi. Il Consiglio Comunale è il luogo del confronto democratico e del rispetto delle regole. Non può quindi diventare terreno di scontro personale né tantomeno teatro di atteggiamenti offensivi o intimidatori.

Mi rivolgo quindi a tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, affinché si torni rapidamente ad un confronto costruttivo, serio e rispettoso. I cittadini si aspettano da noi senso di responsabilità, lucidità e impegno.

Nel ribadire il mio impegno a garantire ordine e corretto svolgimento dei lavori consiliari, auspico quindi che le prossime sedute si svolgano in un clima sereno, e improntato al dialogo e alla collaborazione istituzionale.

Chi rappresenta i cittadini ha il dovere di dare il buon esempio. Difendere il decoro dell’Aula significa difendere la dignità della nostra città.”