I Volontari di Plastic Free e i ragazzi della Salvo D’Acquisto si sono impegnati oggi in una giornata di pulizia a Campo di Mare

Questa mattina, ci segnala il Sindaco Elena Gubetti, a Campo di Mare, accanto allo stabilimento “Il Quadrifoglio”, i Volontari di “Plastic Free” hanno organizzato un evento per sensibilizzare i ragazzi sul tema della tutela ambientale. E in particolare sul tema dell’inquinamento marino causato dalla plastica.

Elena Gubetti ha ricordato come “Uno dei problemi più grandi, e che purtroppo sta portando a conseguenze irreversibili, è l’abbandono di plastica. Troppe volte, ce lo raccontano le cronache nazionali e mondiali, vediamo infinite distese di plastica, bottiglie, buste e molto altro che lasciate sugli arenili, vengono “divorate” dalle acque.”

I Volontari locali di Plastic Free, insieme al loro Coordinatore regionale, hanno parlato di questo argomento ai ragazzi della Salvo D’Acquisto, e a un gruppo Scout giunto da Roma. Ma non è stata solo una lezione teorica. Tutti sono poi andati sulla spiaggia dove, per una buona parte della giornata, hanno raccolto sacchi di immondizia.

Un’iniziativa che non è nata stamattina come un caso isolato. I Volontari di Plastic Free, nei giorni scorsi, in Biblioteca, avevano già incontrato, insieme alla Sindaca, tre classi della Scuola Salvo D’Acquisto. Proprio per sensibilizzarli sul tema. Anche se ci dicono che i ragazzi erano già molto preparati. E la loro presenza questa mattina sulla spiaggia testimonia quanto abbiano a cuore il rispetto del nostro mare.

La Sindaca Elena Gubetti si è infine complimentata con tutti i Volontari, e con il Gruppo di Plastic Free locale, per il lavoro che da sempre svolgono nella tutela ambientale. E per i valori importanti di cui si fanno sempre portatori.