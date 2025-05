Ancora una grande impresa di Francesco De Santis che stacca il biglietto per i Campionati Europei Under 20 anche sui 400

Ancora una grande impresa di Francesco De Santis che stacca il biglietto per i Campionati Europei Under 20 anche sui 400

Grandissima prestazione di Francesco De Santis ai Campionati Regionali di Società di Rieti: vince i 400 metri con il nuovo record personale di 47.12, qualificandosi per i Campionati Europei Under 20 di Tampere, in Finlandia. Per Francesco, questo è il secondo minimo europeo dopo quello negli 800 metri con il tempo di 1’49”.

Ottima prestazione anche di Veronica Lombardi nei 400 metri con un tempo di 58.99. Mentre Andrea Scalella sfiora il minimo nazionale juniores con 49.81, a solo un centesimo dal tempo richiesto.

Sempre nei 400 metri, Marco Restuccia si distingue con un ottimo 51.69, seguito da Emanuele De Simone e Gabriele Di Napoli. Nel lancio del martello, grandi prestazioni di Vittoria Trivisondoli e Agnese Montini, entrambe tra le migliori allieve della regione. Nell’alto, Elisa Marcovaldi si classifica tra le prime sei della graduatoria finale.