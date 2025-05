Oriolo Romano, in corso l’Assemblea Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia

All’interno dell’antico Convento di Sant’Antonio di Oriolo Romano, è in corso l’Assemblea Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia. L’evento è in corso già da ieri, ed è stata l’occasione per riunire i volontari archeologici di tutta Italia.

I Gruppi Archeologici d’Italia nascono nel 1965, da un‘idea di Ludovico Magrini, che inizialmente unisce i due gruppi archeologici già esistenti: Gruppo Archeologico Tarquiniese (GAT) e il Gruppo Archeologico Romano (GAR). Attualmente i Gruppi che sono associati sono ben 65, distribuiti in ogni regione italiana. In questi Gruppi, sono iscritti, ad oggi, ben 2.535 volontari archeologici.

Lo scopo di questa associazione è quello di contribuire alla salvaguardia, alla tutela, e alla valorizzazione dei beni culturali.

Ma i suoi volontari hanno anche collaborato con il Dipartimento della Protezione Civile in occasione dell’alluvione di Firenze (1966), dei terremoti di Tuscania (1971), Friuli (1976), Irpinia (1980) e Assisi (1997). Oltre che al recupero del materiale librario in occasione delle alluvioni di Alessandria (1998) e Torino (2000).