Ladispoli, trasporto scolastico per gli studenti con disabilità: pubblicato l’avviso

Il Comune di Ladispoli rende noto che è stato pubblicato l’avviso per la concessione di contributo economico, a titolo di rimborso, finalizzato a coprire in tutto o in parte la spesa, sostenuta dalle famiglie, per l’organizzazione del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, privi di autonomia, residente nel Comune di Ladispoli e che hanno frequentato nell’anno 2024, la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

La domanda potrà essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore che presenta i seguenti requisiti:

· sia affetto da disabilità, psichica e/o sensoriale, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992 art.3, commi 1 e 3;

· residenza nel territorio del Comune di Ladispoli;

· che abbia frequentato nell’anno 2024 la scuola dell’infanzia, della scuola primaria o della scuola secondaria di primo grado ubicate nel Comune di Ladispoli o in altro Comune diverso da quello di residenza (N.B. sono esclusi dal presente bando, pertanto, gli studenti delle scuole superiori).

Le domande, redatte sull’apposito modulo e corredate della documentazione , dovranno pervenire al Comune di Ladispoli tramite pec all’indirizzo [email protected] oppure direttamente all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente entro e non oltre il 29 aprile 2025. Per avviso e modulo di domanda https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-per-il-contributo-economico-per-il-trasporto-scolastico-degli-studenti-con-disabilita