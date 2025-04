Domenica ingresso gratuito allo stadio, il Cerveteri chiama i tifosi: “E’ il momento di lottare tutti insieme per raggiungere la salvezza” 

Per domenica prossima entrata gratuita allo stadio Enrico Galli, per l’impegno del Cerveteri contro il Grifone Gialloverde che si giocherà alle 11.00.

A nove gare dal termine, con la salvezza da raggiungere, il club come sta facendo da qualche domenica ha deciso di non far pagare l’ingresso sulle tribune. Un segnale di affetto verso la tifoseria, che dovrà dimostrare di amare questi colori. Serve una grande spinta per arrivare a raccogliere punti, sebbene quella di domenica sia una gara molto difficile, contro una squadra di ottimo valore.

La tifoseria cerite, infatti, nei momenti del bisogno ha dimostrato di sostenere i colori verde azzurri, quindi per domenica prossima è chiamata a stare accanto a una squadra che vuole tifo e fiducia.