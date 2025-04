Non sarà solo all’insegna di buon cibo, aria salubre e necropoli etrusche il 1 maggio nelle campagne romane attorno a Cerveteri. Nella frazione di Borgo San Martino le associazioni culturali del territorio hanno promosso, nel giorno della festa dei lavoratori, un contest musicale che vedrà esibirsi in piazza cantanti e gruppi espressione dei più diversi generi musicali: “Armònia” è il nome del concorso che premierà primo, secondo e terzo classificato tra gli artisti che si esibiranno, sulla base delle valutazioni di una giuria di esperti e appassionati. La giornata è organizzata nella piazzetta del Borgo, dove saranno allestiti anche stand gastronomici e bancarelle con prodotti alimentari e artigianali a km zero.

1 maggio a Cerveteri, contest musicale nella piazza di Borgo San Martino

“Viviamo tra le meravigliose necropoli etrusche e vogliamo che il nostro territorio sia vivo e pieno di cultura e opportunità – spiegano gli organizzatori di Borgo San Martino, lanciando l’iniziativa – Vogliamo che Borgo sia uno spazio dove i giovani possano esercitare la propria creatività, e la musica è sicuramente tra i mezzi più potenti per farlo: per questo speriamo siano tanti i ragazzi che si cimenteranno nella gara. Le iscrizioni saranno aperte fino al 20 aprile, stiamo cercando di coinvolgere scuole e licei musicali ma la nostra proposta non è rivolta solo ai giovani: auspichiamo che chiunque voglia esprimere il proprio talento musicale si senta libero di farlo e trovi l’occasione per condividere la sua arte e la sua gioia di vivere con gli altri, riportando nel mondo un po’ di quella ‘armonia’ di cui si sente tanto la mancanza”.