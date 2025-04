Domenica, la città ospiterà la tappa del campionato maschile di Serie A2 di sitting volley, disciplina inclusiva della pallavolo

Nella mattinata di domenica 6 aprile, il centro sportivo RIM Cerveteri ospiterà la tappa del campionato nazionale di Serie A2 di sitting volley, la disciplina inclusiva della pallavolo che permette la discesa in campo di atleti disabili e normodotati. Nella città etrusca arriveranno ben 4 rappresentative maschili: Dream Volley Campi Bisenzio (FI), Elisa Volley Pomigliano (NA), Fenice Roma e Sportacademy 360.

Il campionato maschile di Serie A2 di sitting volley fa tappa a Cerveteri

Il concentramento è stato organizzato grazie alla collaborazione tra coach Giuseppe Martino di Sportacademy 360 – punto di riferimento del sitting regionale e la dirigenza della società della città etrusca che, dopo aver accolto la Serie A1 Femminile lo scontro anno, ha rinnovato il proprio supporto mettendo a disposizione la struttura.

“Ospitare queste iniziative – hanno spiegato Ilenia e Maura Rinaldi – è motivo d’orgoglio. Avremo atleti di livello altissimo che ci permetteranno per prima cosa di vedere delle partite avvincenti e poi anche di sensibilizzare il nostro pubblico e i nostri iscritti. Non solo, il confronto con società provenienti da fuori regione è sempre stimolante e, per noi, motivo di crescita”.

Le gare inizieranno alle ore 10:00 per poi concludersi al termine degli incroci del quadrangolare con una fine prevista nel primo pomeriggio.