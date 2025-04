Santa Marinella celebra la Giornata della Terra –

In occasione della Giornata dedicata al nostro Pianeta, celebrata in tutto il mondo il 22 aprile, si svolgeranno nei primi giorni del mese di aprile una serie di appuntamenti per sensibilizzare e coinvolgere la comunità sull’importanza della tutela dell’ambiente e del territorio.

“Abbiamo pensato per il secondo anno consecutivo di riunire in un unico programma le attività organizzate e promosse nel nostro Comune“-ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei- Attraverso iniziative culturali e ecologiche desideriamo sensibilizzare i cittadini su una sostenibilità più ampia, capace di intrecciare ambiente, cultura e inclusione sociale. Questa giornata è un invito a riflettere e a celebrare insieme la nostra capacità di immaginare un mondo più sostenibile “.

Il programma, curato dall’Amministrazione Comunale, prenderà avvio sabato 5 aprile alle ore 10:30 con la 5°edizione di “Lo sport incontra l’ambiente” a cura dell’associazione MSP, che si dedicherà alla raccolta di materiale di scarto sulla spiaggia del Marangone. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo.

Sabato 12 aprile alle ore 11:00 i volontari di NPL accoglieranno i bambini e le bambine in Biblioteca per le letture di “Tutti giù per Terra”, una serie di racconti a tema ambientale. Ingresso libero.

Lo stesso fine settimana sarà possibile visitare la Riserva naturale di Macchiatonda. Il cancello si aprirà per l’ingresso dalle ore 10:15 alle ore 10:30 con uscita alle ore 13:00 e poi dalle ore 13:00 alle 13:15 con uscita alle ore 15:30. Per le visite con guida occorre prenotare entro il venerdì al 345 2554653.

Domenica 13 aprile alle ore 10:00 per chi ama l’archeologia è possibile visitare gli scavi di Castrum Novum, a cura del Polo Museale civico e del Gatc. E’ possibile prenotarsi al 392 3025990.

Giovedì 15 aprile alle ore 10:30 “Evviva gli alberi”, nuove piantumazioni al Parco Cuffaro.

“Ringraziamo gli organizzatori e i volontari che hanno aderito al programma e invitiamo tutti a partecipare “, ha concluso il Primo Cittadino.