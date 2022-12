A puntare i riflettori sulla struttura ancora chiusa è Ladispoli Attiva: “Una storia di ritardi e infinite proroghe”

“Ladispoli, un altro anno senza il teatro Massimo Freccia” –

Il 2022 volge al termine e anche quest’anno il Teatro-Auditorium Massimo Freccia è rimasto chiuso al pubblico. Eppure il bando che l’ha ribattezzato CineTeatro e ne ha affidato la gestione ad un privato, lasciando al comune solo 80 giorni l’anno, è stato aggiudicato alla Frontera il 15 luglio 2019, prevedendo un massimo di 12 mesi per l’apertura e 24 mesi per ultimare gli interventi di funzionalizzazione della struttura.

Quindi il CineTeatro Massimo Freccia avrebbe dovuto essere aperto al pubblico al più tardi a metà luglio 2020.

MA ECCO IL PRIMO INTOPPO: dopo oltre un anno dall’aggiudicazione – cioè in un momento in cui le attività del cine teatro avrebbero già dovuto essere in corso di svolgimento – la società Frontera comunicava (note protocollo 54457 del 17/12/2020 e 84853 del 21/12/2020) di aver rilevato presso l’Auditorium alcune criticità che comportavano lavorazioni aggiuntive, valutandole in 180 mila euro circa, rispetto a quanto previsto dal bando di gara, fra cui:

sistemazione del tetto dell’intera struttura;

sistemazione terrazzo torre scenica;

ripristino intonaco ignifugo danneggiato da infiltrazioni;

realizzazione di cabina elettrica dedicata;

realizzazione di nuova dorsale di alimentazione della struttura;

alimentazione centrale anti-incendio.

La prima domanda che ci si potrebbe porre è: COME MAI IL COMUNE NEL PREDISPORRE LA GARA (col supporto ben pagato della solita ASP Finance costato 12.253,68 euro) NON SI È ACCORTO DELLE REALI CONDIZIONI E NECESSITÀ DELLA STRUTTURA?

La seconda: COME MAI NON SE NE È ACCORTA NEANCHE LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA, malgrado per partecipare alla gara abbia effettuato un sopralluogo obbligatorio per prendere atto dello stato dei luoghi e di tutte le attività e lavorazioni da porre in essere nell’esecuzione del contratto?

Domande a cui il sindaco Grando evidentemente ha pensato bene di non dover rispondere perché con delibera n.5 del 14 gennaio 2021 la Giunta Grando ha accettato senza colpo ferire i preventivi della Frontera e ha fatto una serie di concessioni:

SGRAVIO TOTALE DEL GIÀ RIDICOLO CANONE DI AFFITTO (500 euro mensili) per l’intera durata della concessione;

PROLUNGAMENTO DELLA STESSA DA 15 A 20 ANNI;

DILAZIONE DI ULTERIORI 6 MESI PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ (il cui termine era già scaduto da sei mesi) “a far data dall’approvazione della delibera”.



Il nuovo termine per l’apertura del CineTeatro è stato spostato quindi al 14 luglio 2021, ed è in seguito scaduto senza che siano intervenute ulteriori dilazioni.

Cos’è successo nel frattempo in quest’anno e mezzo? Nulla.

La struttura è rimasta chiusa e il sindaco Grando anziché adoperarsi per sollecitare l’aggiudicatario a rispettare i tempi, passato un anno, sotto elezioni, ha deliziato i cittadini con un video che mostrava le sale interne ancora ridotte ad un cantiere, esibendo oltretutto un’incomprensibile soddisfazione.

Come Ladispoli Attiva pensiamo che il Teatro meritasse una GESTIONE PUBBLICA e non di essere SVENDUTO ad un privato per 285 giorni l’anno. Ancora più grave è che, una volta intrapresa questa strada, l’Amministrazione si dimentichi di vigilare su modi e tempi di esecuzione del contratto a tutela dell’interesse pubblico.

L’interrogazione presentata in consiglio comunale

In occasione dello scorso consiglio comunale avevamo presentato un’interrogazione rimasta inevasa a causa della FUGA DELLA MAGGIORANZA che ha fatto mancare il numero legale. Sperando che il 2023 sia finalmente l’anno buono, riproponiamo le principali domande rivolte al Sindaco: