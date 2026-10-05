Taglio del nastro con Filippo Conte e l’assessore Margherita Frappa. Dodici artisti protagonisti dell’esposizione, aperta fino all’11 ottobre con ingresso gratuito

Ladispoli, successo per “Un mare di colori”: inaugurata alla Sala Rossellini la collettiva di pittura e mosaico –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Grande partecipazione e interesse di pubblico per l’inaugurazione di “Un mare di colori”, la mostra collettiva di pittura e mosaico ospitata presso la Sala Rossellini di Ladispoli. Il vernissage ha ufficialmente dato il via a nove giorni dedicati all’arte, alla creatività e all’incontro tra artisti e cittadini, dal 3 all’11 ottobre 2026.

Il taglio del nastro è stato affidato a Filippo Conte, delegato alle mostre del Comune di Ladispoli, e all’assessore alla Cultura Margherita Frappa, aprendo ufficialmente una manifestazione che fin dalle prime ore ha registrato una significativa presenza di visitatori.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Ladispoli, è presentata dalla Città di Ladispoli e dall’Assessorato alla Cultura insieme a Luce e Materia. La cura dell’esposizione è affidata a Filippo Conte, mentre la direzione artistica è di Elena Toma.

Protagonisti della collettiva sono dodici artisti: Soyla Bressan, Gabriella Buzzanca, Rosario Josefina Caceres, Alessandra Conti, Viola D’Orazio, Giun, Carmela Greco, Tiziano Leo, Lisa Paolucci, Zahira Rodriguez, Alessandro Saviantoni e Adriana Zucca. Pittura e mosaico dialogano negli spazi della Sala Rossellini attraverso tecniche, sensibilità e linguaggi differenti.

La manifestazione proseguirà fino a domenica 11 ottobre, offrendo quindi al pubblico nove giorni complessivi per visitare l’esposizione. La mostra è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19, con ingresso gratuito, presso la Sala Rossellini in via Duca degli Abruzzi 197.

Il programma non si limita all’esposizione: durante la manifestazione sono previsti anche laboratori creativi gratuiti di mosaico, bassorilievo botanico e pittura sperimentale, pensati per avvicinare il pubblico alle diverse tecniche artistiche e trasformare la mostra in uno spazio di partecipazione e condivisione.

Il successo dell’inaugurazione conferma l’interesse per un appuntamento che porta nel cuore di Ladispoli arte, cultura e creatività, valorizzando il lavoro degli artisti e creando nuove occasioni di incontro con il territorio.

Articolo di presentazione su BaraondaNews