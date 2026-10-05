L’intervento nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Per chi proviene da Roma, Autostrade consiglia l’uscita alternativa di Santa Severa

A12 Roma-Civitavecchia, chiusa per una notte l’uscita di Civitavecchia Sud –

Modifiche temporanee alla viabilità lungo l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2026 sarà infatti chiusa, per alcune ore, la stazione di Civitavecchia Sud in uscita per chi proviene da Roma.

La chiusura, comunicata da Autostrade per l’Italia, scatterà alle ore 22 di mercoledì 7 ottobre e proseguirà fino alle ore 6 di giovedì 8 ottobre.

Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza lungo il tratto autostradale.

Per gli automobilisti provenienti da Roma e diretti verso Civitavecchia, durante le ore interessate dall’intervento, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare in alternativa lo svincolo di Santa Severa.

I lavori rientrano nel più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture autostradali, finalizzato a migliorare i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio sulla rete.

Gli utenti in viaggio sono pertanto invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a verificare preventivamente le condizioni della viabilità, soprattutto nella fascia oraria notturna interessata dalla chiusura.

Gli aggiornamenti sulla circolazione e sugli eventuali percorsi alternativi vengono diffusi attraverso i canali informativi di Autostrade per l’Italia, l’app, i pannelli a messaggio variabile presenti lungo la rete e i principali servizi radiofonici dedicati al traffico. Per informazioni sulla viabilità è inoltre disponibile il call center 803.111, attivo 24 ore su 24.