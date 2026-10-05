Margherita Frappa ha rappresentato l’Amministrazione comunale alla cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Michele Anelli e il Colonnello Mauro D’Agostino

Cambio al comando del 17° Stormo Incursori, l’assessore Frappa porta il saluto di Ladispoli –

FURBARA (CERVETERI) – Cambio al vertice del 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica Militare. Presso l’Aeroporto Militare “U. Gordesco”, sede del Reparto, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando, con il Colonnello Michele Anelli che ha ceduto l’incarico al Colonnello Mauro D’Agostino.

A rappresentare il Comune di Ladispoli è stata l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Margherita Frappa, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, testimoniando la vicinanza istituzionale della città alla realtà militare del territorio.

La cerimonia, svoltasi giovedì 1° ottobre 2026, è stata presieduta dal Comandante della 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali (1ª BAOS), Colonnello Salvatore Florio, alla presenza dell’Ammiraglio di Squadra Paolo Pezzutti, Comandante del Comando Forze Speciali (COFS), e di numerose autorità civili, militari e religiose.

Nel corso dell’evento, l’assessore Frappa, a nome dell’Amministrazione comunale, ha ringraziato il Colonnello Michele Anelli per il prezioso lavoro svolto, rivolgendo al nuovo Comandante, Colonnello Mauro D’Agostino, i migliori auguri di buon lavoro e per un incarico ricco di soddisfazioni.

La partecipazione del Comune di Ladispoli ha rappresentato inoltre un’occasione per ribadire il rapporto di collaborazione istituzionale con il territorio, nel segno della vicinanza e del reciproco rispetto.

Con il passaggio di consegne si apre così una nuova fase per il 17° Stormo Incursori, nel segno della continuità e dell’elevata professionalità che caratterizzano il Reparto.